সৈকতে ভেসে এলো আরও এক মৃত ডলফিন
কক্সবাজারের উখিয়ার মনখালী সমুদ্র সৈকতে একটি মৃত ডলফিন ভেসে এসেছে। এর শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।
রোববার (২১ ডিসেম্বর) সকালে উখিয়ার মনখালী সমুদ্র সৈকতে ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে আসা ডলফিনটি সৈকতের বালিয়াড়িতে পড়ে থাকতে দেখা যায়। সন্ধ্যা পর্যন্ত ডলফিনটি ওই স্থানেই পড়ে ছিল।
বিষয়টি নিশ্চিত করে মনখালির বাসিন্দা আবু তাহের জানান, সকাল থেকেই বড় আকৃতির একটি মৃত ডলফিন সৈকতের বালিয়াড়িতে পড়ে থাকতে দেখা যায়। ডলফিনটির শরীর থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট ছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত সেটি সৈকতেই পড়ে ছিল।
স্থানীয় শিক্ষক ইলিয়াস হোসেন জানান, ডলফিনটি জাল বা নৌযানের আঘাতে আহত হয়ে মারা যেতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তদন্ত প্রয়োজন।
তিনি আরও জানান, সাম্প্রতিক সময়ে উপকূলীয় এলাকায় একের পর এক মৃত ডলফিন ভেসে আসার ঘটনায় সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য রক্ষায় দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।
এর আগে বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) টেকনাফের বাহারছড়া উত্তর শীলখালী সমুদ্র সৈকতে শরীরে আঘাতের চিহ্নসহ একটি মৃত ইরাবতী ডলফিন ভেসে আসে।
