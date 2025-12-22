  2. দেশজুড়ে

চুয়াডাঙ্গায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নতুন আহ্বায়ক কমিটি

প্রকাশিত: ১২:১২ পিএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
চুয়াডাঙ্গায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নতুন আহ্বায়ক কমিটি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চুয়াডাঙ্গা জেলা আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয়েছে। ছয় মাসের জন্য এ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কমিটিতে আহ্বায়কের দায়িত্ব পেয়েছেন তানভীর রহমান অনিক এবং সদস্যসচিবের দায়িত্ব পেয়েছেন রনি বিশ্বাস।

রোববার (২১ ডিসেম্বর) রাতে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রিফাত রশিদ, মুখ্য সংগঠক হাসিব আল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক মুঈনুল ইসলাম এ কমিটির অনুমোদন দেন।

কমিটিতে সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন আবিদ হাসান রিফাত ও নাজমুল সালেহীন। যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে রয়েছেন তামান্না, আসাদুজ্জামান আসাদ, সিরাজাম মুনিরা, রিংকু আক্তার, মো. সলিমিন হোসেন, মো. জুবায়ের হোসেন, এমদাদুল হক লিখন, আরাফাত রহমান ও আব্দুল্লাহ।

এছাড়া সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন পারভেজ হোসেন ও আজহারুল ইসলাম সোহান। যুগ্ম সদস্যসচিব হিসেবে রয়েছেন বাশার প্লাবন, এমরানুল হক লিখন, আশিক ইকবাল, মিনারুল হোসেন, আল রিফাত, শিফাত আল শাফায়াত, আব্দুল্লাহ আল কাফি, আল আমিন রহমান ও মেহেদী হাসান আসিফ।

কমিটিতে মুখ্য সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মো. মোস্তাফিজুর রহমান। সিনিয়র সংগঠক হিসেবে রয়েছেন আরাফাত রহমান। সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সাব্বির হোসাইন, আবু তালহা, জাহাঙ্গীর আলম ও ওয়াকিল আহম্মেদ মুত্তাকিন।

মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সানজিদা তাবাসসুম মিথীন। সহ-মুখপাত্র হিসেবে রয়েছেন মো. তাহসান, মো. জাহিদুজ্জামান জিসান, রাতুল হোসেন ও মো. শাকিব হাসান।

এছাড়া কমিটির সদস্য হিসেবে রয়েছেন, মিরাজ আহমেদ, মো. শান্ত হাসান, ফয়সাল মিয়া, মো. নাদিম মাহমুদ, মো. কোবির হোসেন, রাকিব, আরমান সর্দার, মোহাম্মদ মোস্তাকিম রহমান, জোবায়ের হোসাইন, রানা হামিদ, মোহাম্মদ আকাশ, হাবিবুর রহমান, হুমায়ুন আহাম্মেদ, নাঈম হাসান জিতু, বায়জিদ হোসাইন ও মো. নাদিম মাহমুদ।

