ছোলার ৫টি চমকপ্রদ স্বাস্থ্য উপকার

প্রকাশিত: ০২:৩১ পিএম, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ছবি: সংগৃহীত

‘ছোলা’ খুব পরিচিত একটি ডাল। সারাবছর এটি খেলেও রমজানে এর কদর বেড়ে যায়। স্বাদের পাশাপাশি পুষ্টিগুণেও ভরপুর এ ডাল। এমনকি এর পুষ্টিগুণের কারণে ছোলার ডালকে ‘পাওয়ার হাউস’ বলা হয়ে থাকে। চলুন জেনে নেই ছোলার পাঁচটি চমকপ্রদ স্বাস্থ্য উপকার সম্পর্কে।

প্রোটিনের চমৎকার উৎস

ছোলা উচ্চমাত্রার প্রোটিন সরবরাহ করে। প্রোটিন হলো আমাদের শরীরের গঠনমূলক উপাদান, যা পেশি, ত্বক এবং হাড়কে সুস্থ রাখে। যারা ভেজিটেরিয়ান বা মাংস খেতে পছন্দ করেন না, তাদের জন্য ছোলা হলো এক দারুণ প্রাকৃতিক প্রোটিন উৎস। প্রতিদিনের খাবারে ছোলা রাখলে শক্তি বৃদ্ধি ও পেশির স্বাস্থ্য রক্ষা হয়।

ছোলার ৫টি চমকপ্রদ স্বাস্থ্য উপকারহজম শক্তি বাড়ায়

ছোলায় ফাইবারের পরিমাণ বেশি, যা আমাদের হজম প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে। ফাইবার কব্জি দূর করে, অন্ত্রের স্বাস্থ্য রক্ষা করে এবং নিয়মিত পুষ্টি শোষণে সহায়ক। নিয়মিত ছোলা খেলে পেট সুস্থ থাকে এবং অতিরিক্ত ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে।

রক্তে চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক

ছোলায় রয়েছে কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্স, যা রক্তের শর্করার মাত্রা হঠাৎ বৃদ্ধি পেতে দেয় না। তাই এটি ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও নিরাপদ। ছোলার ফাইবার এবং প্রোটিন মিলে রক্তে চিনির মাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়, যা দীর্ঘমেয়াদে সুস্থ জীবনযাপনের সহায়ক।

ছোলার ৫টি চমকপ্রদ স্বাস্থ্য উপকারহৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য রক্ষা করে

ছোলা মোনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট এবং পটাশিয়াম সমৃদ্ধ, যা হৃদযন্ত্রের জন্য উপকারী। নিয়মিত ছোলা খেলে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং রক্তচাপ কমে, ফলে হার্টের রোগের ঝুঁকি কমে। একে বলা যায় প্রাকৃতিক হৃদরক্ষা ডাল।

হাড় ও দাঁতের শক্তি বজায় রাখে

ছোলা ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং ফসফরাসে সমৃদ্ধ, যা হাড় ও দাঁতের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে সাহায্য করে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাড় দুর্বল হওয়া একটি সাধারণ সমস্যা, কিন্তু ছোলা নিয়মিত খেলে হাড়ের ঘনত্ব বজায় থাকে এবং অস্থি ক্ষয় কমে।

ছোলার ৫টি চমকপ্রদ স্বাস্থ্য উপকারছোলা শুধু স্বাদেই নয়, স্বাস্থ্যের জন্যও অত্যন্ত উপকারী। এটি প্রোটিন, ফাইবার, ভিটামিন এবং খনিজে সমৃদ্ধ, যা আমাদের শরীরকে শক্তিশালী, হজম শক্তি বাড়ানো এবং হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখা সহায়তা করে। তাই প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় ছোলা রাখা এক প্রাকৃতিক পাওয়ার হাউস ব্যবহার করার মতো। ছোলা ছোট, কিন্তু স্বাস্থ্য উপকারের দিক থেকে বড়। তাই আজ থেকেই শুরু করুন ছোলা খাওয়ার অভ্যাস শক্তি, স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুর জন্য এক ডালই যথেষ্ট।

তথ্যসূত্র: ইউএসডিএ ন্যাশনাল নিউট্রিয়েন্ট ডাটাবেস

