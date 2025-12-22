  2. দেশজুড়ে

ফরিদপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ২১৬ সদস্যের কমিটি

প্রকাশিত: ০২:০৫ পিএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
আহ্বায়ক কাজী রিয়াজ (বামে) ও সদস্যসচিব আনিসুর রহমান

ফরিদপুরে ২১৬ সদস্যবিশিষ্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন এ কমিটিতে কাজী রিয়াজকে আহ্বায়ক ও আনিসুর রহমান সজলকে সদস্যসচিব করা হয়েছে। কাজী রিয়াজ আগের কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন। আনিসুর রহমান সজল আগের কমিটির মুখ্য সংগঠক ছিলেন।

রোববার (২১ ডিসেম্বর) দিনগত রাতে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির মুখ্য সমন্বয়ক হাসিব আল ইসলাম, আহ্বায়ক রিফাত রশিদ ও সাংগঠনিক সম্পাদক মুঈনুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়। আগামী ছয় মাস জন্য এই কমিটির মেয়াদ থাকবে বলে উল্লেখ করা হয়।

২১৬ সদস্যবিশিষ্ট নতুন কমিটিতে অন্যদের মধ্যে রয়েছেন সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক এনামুল চৌধুরী, মুখপাত্র কাজী জেবা তাহসিন, সিনিয়র যুগ্ম-সদস্যসচিব সাজ্জাদ হোসেন, মুখ্য সংগঠক মোহাম্মদ সোহেল ইসলাম ও সিনিয়র সংগঠক শাহীন বাশার। এছাড়া যুগ্ম-আহ্বায়ক পদে রয়েছেন ৪০ জন, যুগ্ম-সদস্যসচিব ৩৭, সহ-মুখপাত্র ৩২, সংগঠক ৪০ এবং সদস্য রয়েছেন ৬০ জন।

নতুন কমিটির সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পাওয়া আনিসুর রহমান সজল বলেন, জুলাই যোদ্ধাদের আবেগ, অনুভূতি, চাওয়া ও মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে যাব আমরা। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ফরিদপুর জেলাকে বৈষম্যমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়া আমাদের প্রত্যয়।

কমিটির আহ্বায়ক কাজী রিয়াজ বলেন, কমিটিতে যারা এসেছেন তারা ইনশাআল্লাহ সুন্দর ও জবাবদিহিমূলক এক বাংলাদেশ গড়তে কাজ করে যাবে। এই প্ল্যাটফর্ম অরাজনৈতিক, কিন্তু বৈপ্লবিক ঘরানার কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত রাখবে। কমিটিতে যাদের নাম এসেছে বা আসে নাই, তাদের সবার সহযোগিতা চাই।

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রথমবারের মতো ছয় মাসের জন্য ৬০৪ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছিল।

