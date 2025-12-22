  2. দেশজুড়ে

নমিনেশন নেওয়া আমার ভুল হইছে: সাক্কু

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুমিল্লা
প্রকাশিত: ০২:৫৯ পিএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
নমিনেশন নেওয়া আমার ভুল হইছে: সাক্কু

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-৬ আসন থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ ভুল হয়েছে বলে জানিয়েছেন কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের দুই বারের সাবেক মেয়র ও বিএনপির বহিষ্কৃত নেতা মনিরুল হক সাক্কু। বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা হাজী ইয়াছিনের ওপর রাগ করে তিনি মনোনয়ন নিয়েছিলেন বলে জানান।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টায় সাক্কু নিজ বাসবভনে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা জানান।

এর আগে রোববার (২১ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টায় রিটার্নিং কর্মকর্তা ও কুমিল্লা জেলা প্রশাসক মু. রেজা হাসানের কাছ থেকে তার পক্ষে স্বতন্ত্র পদের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন কুমিল্লা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা।

মনিরুল হক সাক্কু বলেন, ‘মনিরুল হক চৌধুরীকে ২০০১ সালে বেগম জিয়া কুমিল্লার সদর দক্ষিণের সুয়াগাজি স্কুল মাঠে ধানের শীষ দিয়ে ওনাকে বরণ করে নমিনেশন পর্যন্ত দিয়েছেন। এখন ২০২৫ চলছে, আজ পর্যন্ত ২৫ বছর তিনি এই দলই করতেন। সেই আলোকে তিনি নমিনেশন চাইছেন, আমি চাইছি এবং হাজী ইয়াছিন ভাইও চাইছেন। এরপর ঢাকায় গুলশান অফিসে মহাসচিব সবাইকে ডাকাইছে। আমিতো বহিষ্কৃত নেতা। আমাকে পার্টি অফিসে ডাকতে পারে না। এ জন্য মহাসচিবের বাসায় আমাকে ডাকাইছে।’

আরও পড়ুন:
স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র নিলেন সাবেক মেয়র সাক্কু

তিনি আরও বলেন, ‘সেখানে আমি বলছিলাম সবাইরইতো চিন্তাভাবনা থাকে দ্বিধাদ্বন্দ্ব জায়গায় যাওয়ার জন্য। আমি দুই বার সিটি করপোরেশনের মেয়র ছিলাম। আরেকবার আমি জনগণের চাপে পড়ে দলের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে নির্বাচন করার কারণে আমাকে বহিষ্কার করেছেন। আপনাদের কিছুই বলি নাই। আমি আমার নীতিতে ছিলাম। ওই সময় যদি ইয়াছিন ভাইয়ের শালা না দাঁড়াতো আমি ৭০-৮০ হাজার ভোট পেতাম।’

মনোনয়ন ফরম নেয়া ভুল হয়েছে স্বীকার করে তিনি বলেন, ‘আমিতো মনির ভাইয়ের লোক। মনির ভাইকে আমি কইয়া দাঁড়া করাইছি। এই কথাটা বলার জন্য আপনাদের ডাকাইছি। ফরম কিনাটা আমার ঠিক হয়নাই। কিন্তু ইয়াছিন ভাইয়ের কার্যক্রম আমার ভাল লাগে না। আমিতো এখনো বলি আসেন বসেন, আমার কি দোষ, আমি আপনার ব্যক্তিগত কোনো ক্ষতি করছি কিনা?’

মনিরুল হক সাক্কু আরও বলেন, ‘রাজনীতিতে দ্বিধাদ্বন্দ থাকতে পারে। বড় দল ঠিক না? কিন্তু উনি যেভাবে উত্তেজিত করে, এটাতো ঠিক না। এই কারণেই আমি গতকাল নমিনেশন নিয়েছি। ইনশাআল্লাহ আমি এটা জমা দিবো না। রাজনীতিতে রাগ করা ঠিক না। কিন্তু বাধ্য হয়ে এইসব কার্যকলাপে গেছি। আপনাদের মাধ্যমে (সাংবাদিক) কুমিল্লা-৬ নির্বাচনি এলাকার মানুষদের জানানোর জন্য নমিনেশন নেওয়া আমার ভুল হইছে এই জন্যই আপনাদের ডেকেছি।’

জাহিদ পাটোয়ারী/এমএন/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।