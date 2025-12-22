  2. দেশজুড়ে

ফরিদপুরে নাশকতা মামলায় কৃষক লীগ নেতা গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০৩:১৪ পিএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
ফরিদপুরে নাশকতা মামলায় জেলা কৃষক লীগের যুগ্ম সম্পাদক ও বোয়ালমারী উপজেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক লিটন মৃধাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

সোমবার(২২ ডিসেম্বর) দুপুরে তাকে ফরিদপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে। এর আগে রবিবার(২১ ডিসেম্বর) দিনগত রাতে বোয়ালমারী উপজেলার পৌরসভার চতুল গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করে বোয়ালমারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(ওসি) মো. আনোয়ার হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, বোয়ালমারী থানায় একটি নাশকতা মামলায় লিটন মৃধাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

