ঝালকাঠিতে অস্ত্রের লাইসেন্স নবায়ন করতে গিয়ে গ্রেফতার সাবেক মেয়র

ঝালকাঠিতে অস্ত্রের লাইসেন্স নবায়ন করতে গিয়ে গ্রেফতার সাবেক মেয়র
নিজের ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স নবায়ন করতে গিয়ে আটক হয়েছেন ঝালকাঠি পৌরসভার সাবেক মেয়র আফজাল হোসেন রানা (৫৮)। পরবর্তীতে একটি বিস্ফোরক আইনের মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
রোববার (২১ ডিসেম্বর) সকালে লাইসেন্স নবায়ন সংক্রান্ত কাজ শেষে কার্যালয় থেকে বের হওয়ার সময় জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) তাকে আটক করে। এরপর তাকে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। দুপুর আনুমানিক তিনটার দিকে তাকে ঝালকাঠি সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়।
পুলিশ জানায়, বিকেল সাড়ে চারটার দিকে আফজালকে একটি বিস্ফোরক আইনের মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে হাজির করা হয়। শুনানি শেষে আদালতের বিচারক তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
জানা যায়, আফজাল এর আগে ঝালকাঠি জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে স্থানীয় সংসদ সদস্য আমির হোসেন আমুর বিরোধী অবস্থানে যাওয়ার কারণে দলীয় এসব পদ হারান তিনি।
গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের পরিদর্শক মো. তৌহিদুজ্জামান বলেন, সাবেক পৌর মেয়র আফজাল হোসেন রানাকে বিস্ফোরক আইনে দায়ের করা একটি মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
কেএইচকে/এএসএম