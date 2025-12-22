  2. দেশজুড়ে

কিশোরগঞ্জ-৩ আসনে মুজিবুল হক চুন্নুর মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

প্রকাশিত: ০৪:৫৪ পিএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কিশোরগঞ্জ-৩ (তাড়াইল–করিমগঞ্জ) আসন থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন জাতীয় পার্টির নির্বাহী চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মুজিবুল হক চুন্নু।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সকালে চুন্নুর পক্ষে তাড়াইল উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় থেকে এই ফরম সংগ্রহ করেন তার ভাতিজা এ কে এস জামান সম্রাট ।

দলীয় সূত্র জানায়, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কিশোরগঞ্জ-৩ আসনকে গুরুত্ব দিয়ে মাঠপর্যায়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে জাতীয় পার্টি। এরই অংশ হিসেবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়েছে।

এ বিষয়ে তাড়াইল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তানজিলা আখতারের ব্যবহৃত সরকারি মোবাইল নম্বরে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি। তবে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তাড়াইল উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ফারহানা শিরিন।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর আওয়ামী লীগের সহযোগী হিসেবে জাতীয় পার্টির তৎকালীন মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নুর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা হয়। সে সময় তার নির্বাচনি এলাকা করিমগঞ্জে তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে ঝাড়ু মিছিলও অনুষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে তিনি করিমগঞ্জ–তাড়াইল এলাকায় আর আসেননি।

