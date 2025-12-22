চাঁপাইনবাবগঞ্জে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ জব্দ, ৪ ফার্মেসিকে জরিমানা

চাঁপাইনবাবগঞ্জে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ জব্দ, ৪ ফার্মেসিকে জরিমানা
চাঁপাইনবাবগঞ্জে শিবগঞ্জে মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ সংরক্ষণ ও বিক্রির দায়ে চার ফার্মেসিকে ৯ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) দুপুরে চাঁপাইনবাবগঞ্জের ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক জে,এম, নাহিদ নাহিয়ানের সহযোগিতায় শিবগঞ্জ সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট তৌফিক আজিজ মেসার্স জনকল্যাণ মেডিকেল স্টোর মোর্সার নূর ফার্মেসিসহ চার ফার্মেসিতে এ অভিযান পরিচালনা করেন।
অভিযানকালে ঔষধ ও কসমেটিকস আইন, ২০২৩-এর ধারা ৪০(খ), ৪০(গ) ও ৪০(ঘ) লঙ্ঘনের দায়ে চারজন ফার্মেসি মালিককে মোট ৯ হাজার ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড করা হয়। এ সময় বিভিন্ন ফার্মেসি থেকে বিপুল মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ জব্দ করা হয়।
অভিযান শেষে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট তৌফিক আজিজ বলেন, জনস্বার্থ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালিত হবে। মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ সংরক্ষণ কিংবা বিক্রির মতো অনিয়ম কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না।
