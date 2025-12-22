  2. দেশজুড়ে

এনসিপি নেতাকে গুলি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে বিজিবির কড়া নজরদারি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চাঁপাইনবাবগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৭:২৮ পিএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
এনসিপি নেতাকে গুলি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে বিজিবির কড়া নজরদারি

খুলনায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক মোতালেব শিকদারকে গুলি করার ঘটনায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। সম্ভাব্য যে-কোনো ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকি ও অপরাধীদের পালিয়ে যাওয়া রোধে জেলার সীমান্তজুড়ে ২০টি অতিরিক্ত চেকপোস্ট বসানো হয়েছে।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) খুলনার সোনাডাঙ্গা আবাসিক এলাকায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে এনসিপি নেতা মোতালেব শিকদার গুরুতর আহত হওয়ার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনায় সীমান্তের শূন্যরেখা থেকে ১৫০ গজ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের প্রবেশ সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করেছে বিজিবি।

এনসিপি নেতাকে গুলি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে বিজিবির কড়া নজরদারি

৫৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল গোলাম কিবরিয়া বলেন, সাম্প্রতিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি ও গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সীমান্ত এলাকায় সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। খুলনায় রাজনৈতিক নেতাকে গুলির ঘটনার পর সম্ভাব্য যে কোনো অপতৎপরতা রোধে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। সীমান্তের শূন্যরেখা থেকে ১৫০ গজ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাশাপাশি অতিরিক্ত ২০টি চেকপোস্ট স্থাপন করে টহল কার্যক্রম বাড়ানো হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, সীমান্তের প্রতিটি প্রবেশপথে যানবাহন ও সন্দেহভাজন ব্যক্তি তল্লাশি করা হচ্ছে। অবৈধ অনুপ্রবেশ, চোরাচালান কিংবা যে কোনো ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবিলায় বিজিবি সদস্যরা সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে।

সোহান মাহমুদ/কেএইচকে/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।