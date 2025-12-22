পদত্যাগ দাবি, ভৈরবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার কুশপুতুল দাহ
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকারীরা এখনো গ্রেফতার না হওয়ায় কিশোরগঞ্জের ভৈরবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলমের পদত্যাগের দাবিতে কুশপুতুল দাহ করা হয়েছে।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ভৈরব পৌর শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এই কর্মসূচি পালিত হয়।
এসময় সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা বলেন, ‘আপনাদের নাকের ডগা দিয়ে হাদি ভাইয়ের খুনি সীমান্ত পার হয়ে যায়, আপনারা এসে নাটক করেন। আওয়ামী সন্ত্রাসীরা পুলিশের সামনে দিয়ে ঘোরে, আপনি গিয়ে পুলিশের তরকারির আলু দেখেন। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্যতা আপনি হারিয়ে ফেলেছেন, সসম্মানে পদত্যাগ করুন।’
এসময় উপস্থিত ছিলেন কিশোরগঞ্জ জেলা এনসিপির সাংগঠনিক সম্পাদক শরিফুল হক জয়, খেলাফত মজলিস ভৈরব উপজেলা শাখার সভাপতি সাইফুল ইসলাম সাহেল, সহসাধারণ সম্পাদক আল আমিন সাদি, কিশোরগঞ্জ জেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন যুগ্ম সদস্য সচিব সিহাব উদ্দিন তুহিন, খেলাফত মজলিস ভৈরব পৌর শাখার সভাপতি আনাস মাহমুদ, এনসিপি প্রতিনিধি আশরাফুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলভি প্রমুখ।
