তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে মাগুরায় শোভাযাত্রা

তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে মাগুরায় শোভাযাত্রা
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে মাগুরায় আনন্দ শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (২২ ডিসেম্বর) বিকেল ৫টায় সদর উপজেলার সামনে থেকে মাগুরা সদর ও পৌর কৃষক দলের উদ্যোগে একটি আনন্দ শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি ভায়নার মোড় হয়ে চৌরঙ্গী মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।
শোভাযাত্রা শেষে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মাগুরা জেলা কৃষক দলের সভাপতি রুবাইয়াত হোসেন খান, সাংগঠনিক সম্পাদক আরমান মোল্লা ও এহসানুল হক পলাশ, সদর উপজেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক রিফাতুল ইসলাম রায়হান, সদস্য সচিব দাউদ হোসাইন এবং পৌর কৃষক দলের আহ্বায়ক রেজাউল ইসলাম।
রুবাইয়াত হোসেন খান বলেন, আগামী ২৫ ডিসেম্বর তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য নেতাকর্মীদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
এদিকে একই উপলক্ষে মাগুরা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের উদ্যোগে পৃথকভাবে একটি বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক গোলাম জাহিদ ও সদস্য সচিব আব্দুর রহিমসহ মাগুরা জেলার স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকর্মীরা বক্তব্য রাখেন।
সভা শেষে তারেক রহমানের আগমনকে স্বাগত জানিয়ে একটি আনন্দ মিছিল বের করা হয়, যা ভায়নার মোড় হয়ে চৌরঙ্গী মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।
অনুষ্ঠানগুলোর আয়োজন করে মাগুরা সদর ও পৌর কৃষক দল এবং মাগুরা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দল।
মো. মিনারুল ইসলাম জুয়েল/এনএইচআর/এএসএম