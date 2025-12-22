বিএনপির অফিস ভাঙচুর মামলায় ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার

বিএনপির অফিস ভাঙচুর মামলায় ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার
ঝালকাঠির কাঁঠালিয়ায় মো. সুমন হোসেন (৩০) নামের নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের এক নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলা সদর এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার সুমন কাঁঠালিয়া উপজেলার নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি।
পুলিশ জানায়, সুমন হোসেন কাঁঠালিয়া উপজেলার আমুয়া ইউনিয়নের ছোনাউটা এলাকার বাসিন্দা। তিনি ওই এলাকার মনেচ হাওলাদারের ছেলে।
কাঁঠালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাছের রায়হান গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, পাটিখালঘাটা ইউনিয়নের বিএনপি দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় দায়ের করা মামলার আসামি হিসেবে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতার শেষে সোমবার বিকেলে তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
