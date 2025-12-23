  2. দেশজুড়ে

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আওয়ামী লীগ নেতা ডা. আবু সাঈদ ফের গ্রেফতার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ব্রাহ্মণবাড়িয়া
প্রকাশিত: ০৯:৪৩ এএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আওয়ামী লীগ নেতা ডা. আবু সাঈদ ফের গ্রেফতার

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ডা. মো. আবু সাঈদকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় জেলা শহরের মধ্যপাড়া নিজ বাস ভবন থেকে তাকে গ্রেফতার করে সদর মডেল থানা পুলিশ।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পুলিশ সুপার শাহ মো. আব্দুর রউফ জাগো নিউজকে গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আবু সাঈদ বিএমএ এর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও আওয়ামীপন্থি চিকিৎসকদের সংগঠন স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের (স্বাচিপ) জেলা শাখার সভাপতি পদেও রয়েছেন।

এরআগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার মামলায় গত বছরের ২৭ অক্টোবর ডা. আবু সাঈদকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। পরবর্তীতে তিনি জামিনে ছাড়া পান।

আবুল হাসনাত মো. রাফি/এমএন/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।