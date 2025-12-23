  2. দেশজুড়ে

তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন

নেতাকর্মীদের নিয়ে কক্সবাজার থেকে ছেড়ে যাবে বিশেষ ট্রেন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কক্সবাজার
প্রকাশিত: ০৪:৩৯ পিএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
নেতাকর্মীদের নিয়ে কক্সবাজার থেকে ছেড়ে যাবে বিশেষ ট্রেন
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে স্বাগত জানিয়ে কক্সবাজারে আনন্দ মিছিল

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে স্বাগত জানাতে কক্সবাজার থেকে ঢাকায় যাচ্ছেন দলটির ২০ হাজার নেতাকর্মী ও সমর্থক। বাস, মাইক্রোবাস, নিজস্ব পরিবহন এবং বিশেষ ট্রেনে করে এসব নেতাকর্মী ঢাকায় পৌঁছাবেন বলে জানিয়েছেন জেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক ইউছুপ বদরী।

ইউছুপ বদরী বলেন, মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) সকালে ৫০০ শতাধিক নেতাকর্মী, সমর্থক ঢাকায় পৌঁছে গেছেন। সন্ধ্যায় হাজারো নেতাকর্মী রওয়ানা হবেন। তবে বেশিরভাগই বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) রাতে রওয়ানা হবেন।

দীর্ঘ দেড়যুগ পর দেশে ফিরছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তাকে স্বাগত জানাতে ঢাকার ৩০০ ফিটে গণসংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে।

দলীয় সূত্র জানায়, বুধবার রাত ৮টা ১৫ মিনিটে কক্সবাজার থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে তারেক রহমানের ‘স্বদেশ প্রত্যাবর্তন’ উপলক্ষে বরাদ্দকৃত বিশেষ ট্রেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বাংলাদেশ রেলওয়ে চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভাগীয় বিপণন কর্মকর্তা আনিসুর রহমান জানান, আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৩টি কোচের একটি স্পেশাল ট্রেন অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ৫০৪ আসনের এই বিশেষ ট্রেনে নিজ উদ্যোগে নেতাকর্মীরা ভ্রমণ করবেন।

সায়ীদ আলমগীর/এসআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।