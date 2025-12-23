চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্ত থেকে অস্ত্র-গুলি উদ্ধার
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে অভিযান চালিয়ে বিদেশি পিস্তল, ম্যাগাজিন ও গুলি উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) সকালে শিবগঞ্জ উপজেলার মনাকষা বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়।
এদিন বিকেল সাড়ে ৩টায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ ৫৩ বিজিবির সদর দপ্তরে সংবাদ সম্মেলনে ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাজী মুস্তাফিজুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, দেশের বিরাজমান পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সীমান্ত এলাকায় বিশেষ টহল, অতিরিক্ত চেকপোস্ট স্থাপন এবং গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় মঙ্গলবার সীমান্তের বিভিন্ন স্থানে অস্থায়ী চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি কার্যক্রম চালানো হয়।
সীমান্ত থেকে প্রায় ৯০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে শিবগঞ্জ থানাধীন রাঘববাটি এলাকা দিয়ে অবৈধভাবে বিদেশি অস্ত্র প্রবেশের সম্ভাবনা রয়েছে। তথ্যের ভিত্তিতে কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাঘববাটি এলাকায় অভিযান চালায় বিজিবির একটি টহল দল।
অভিযানকালে এক সন্দেহভাজন ব্যক্তি বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করে। তাকে ধাওয়া করলে সে সঙ্গে থাকা একটি ব্যাগ ফেলে দ্রুত সীমান্তের দিকে দৌড়ে পালিয়ে যায়। পরে ঘটনাস্থল তল্লাশি করে ব্যাগটি উদ্ধার করা হয়। ব্যাগের ভেতর কালো পলিথিনে মোড়ানো অবস্থায় দুটি বিদেশি পিস্তল, চারটি ম্যাগাজিন ও পাঁচ রাউন্ড গুলি জব্দ করা হয়।
বিজিবি আরও জানায়, এর আগেও গত ১৫ ডিসেম্বর পৃথক এক বিশেষ অভিযানে ৫৩ বিজিবি চারটি বিদেশি পিস্তল, ৯টি ম্যাগাজিন এবং ২৪ রাউন্ড গুলি জব্দ করেছিল।
