কুমিল্লা-৪ আসনে হাসনাত আবদুল্লাহর মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

কুমিল্লা-৪ আসনে হাসনাত আবদুল্লাহর মনোনয়নপত্র সংগ্রহ
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহর পক্ষে কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বিকেলে উপজেলা সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাকিবুল ইসলামের কাছ থেকে এনসিপির সমর্থকরা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।
এসময় এনসিপির উপজেলা ভারপ্রাপ্ত প্রধান সমন্বয়ক জাহাঙ্গীর আলম, যুগ্ম সমন্বয়কারী শামিম কাউছার, সাইফুল ইসলাম শামিম, সদস্য কাজী নাসির মিয়া, রাফসান সিদ্দিকী, হৃদয় ইসলাম, তুষার মোল্লা, শহীদ তন্ময়ের বাবা শফিকুল ইসলাম এবং শহীদ ছাব্বিরের মা রীনা আক্তারসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা রাকিবুল ইসলাম জানান, মঙ্গলবার চারটি মনোনয়নপত্রসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত মোট ১২টি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে।
