শহীদ ওসমান হাদির রুহের মাগফেরাত কামনায় কিশোরগঞ্জে দোয়া

শহীদ ওসমান হাদির রুহের মাগফেরাত কামনায় কিশোরগঞ্জে দোয়া
ঢাকা-৮ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদির রুহের মাগফেরাত কামনায় কিশোরগঞ্জে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) আসরের নামাজের পর শহরের মুক্তমঞ্চে এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন এনসিপি কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার সংগঠক ইকরাম হোসাইন, সংগঠক ফয়সাল প্রিন্স, মুক্তিযোদ্ধা ও জুলাই গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক সম্পাদক রাতুল নাহিদ ভূইয়া, সংগঠক উৎস সরকার, সংগঠক আদিফুর রহমান, যুগ্ম আহ্বায়ক আয়াতুল্লাহ, ওয়ারিয়র্স অব জুলাই কিশোরগঞ্জের সদস্য সচিব আশরাফুল ইসলাম নাদিম, রোজিনা আক্তার পলি, যুবশক্তি কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার সদস্য সচিব মো. জুবায়ের, ছাত্রশক্তির সংগঠক সাব্বিরুল হক তন্ময়, অনিক, অফি, রউজা এবং ঐতিহাসিক পাগলা মসজিদ ও ইসলামিক কমপ্লেক্সের মাদরাসার শিক্ষার্থীরা।
দোয়া মাহফিল শেষে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।
এসময় বক্তারা বলেন, যেসব আধিপত্যবাদী ও ফ্যাসিবাদী শক্তি গুপ্তহত্যার মাধ্যমে হাদিকে হত্যা করেছে, তাদের বাংলাদেশ থেকে নির্মূল করতে হবে।
গত ১২ ডিসেম্বর দুপুরে দুর্বৃত্তদের গুলিতে গুরুতর আহত হন শরিফ ওসমান হাদি। তাকে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে অস্ত্রোপচারের পর এভারকেয়ার হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় ১৫ ডিসেম্বর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৮ ডিসেম্বর রাত সাড়ে ৯টায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
পরদিন সন্ধ্যায় তার মরদেহ দেশে আনা হয় এবং হাসপাতালের হিমঘরে রাখা হয়। ২০ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে বিকেলে শাহবাগে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবরের পাশে তাকে দাফন করা হয়।
এসকে রাসেল/এসআর/এমএস