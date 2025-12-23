  2. দেশজুড়ে

ঠাকুরগাঁও-২ আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেন গণঅধিকার পরিষদের ফারুক

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১০:০৫ পিএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
ঠাকুরগাঁও-২ আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেন গণঅধিকার পরিষদের ফারুক
ফারুক হাসান। ছবি-সংগৃহীত

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ঠাকুরগাঁও-২ আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র ফারুক হাসান।

মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) দুপুরে বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার সহকারী রিটার্নিং অফিসার রঞ্জন কুমার দাসের কাছ থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন তিনি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুস সোবহান, জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান, বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বারেক, হরিপুর উপজেলা সভাপতি সুমন সরকার এবং উপজেলা সাংগঠনিক সম্পাদক জালাল উদ্দিন প্রমুখ।

ফারুক হাসান বলেন, জনগণের ভালোবাসা ও সমর্থন পেলে সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে এই আসনকে একটি মডেল এলাকায় রূপান্তর করাই আমার লক্ষ্য।

