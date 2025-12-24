কুমিল্লায় স্ত্রীকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ, স্বামী আটক

কুমিল্লায় স্ত্রীকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ, স্বামী আটক
কুমিল্লার মুরাদনগরে তানজিনা আক্তার (১৯) নামের এক গৃহবধূকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার স্বামীর বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) দুপুরে মুরাদনগর সদর এলাকার গোমতী সেতুর বেড়িবাঁধ-সংলগ্ন এলাকায় এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
অভিযুক্ত স্বামী রুবেল (৩২) উপজেলার নবীপুর পশ্চিম ইউনিয়নের উত্তর ত্রিশ গ্রামের ইউনুস মিয়ার ছেলে। নিহত তানজিনা ধামঘর ইউনিয়নের আড়ালিয়া গ্রামের তাজুল ইসলামের মেয়ে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, বিয়ের কয়েক দিন পর থেকেই যৌতুকের জন্য তানজিনাকে প্রায়ই শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করতেন রুবেল। নির্যাতন সইতে না পেরে সোমবার (২২ ডিসেম্বর) তানজিনা বাদী হয়ে মুরাদনগর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেন। বিষয়টি জানতে পেরে ক্ষিপ্ত হয়ে মঙ্গলবার দুপুরে রুবেল তার স্ত্রীকে জনসম্মুখে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে হত্যা করেন। পরে উপস্থিত লোকজন রুবেলকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন।
এ বিষয়ে মুরাদনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান জামিল বলেন, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করেছে ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। রুবেল বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। এ ঘটনায় নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।
জাহিদ পাটোয়ারী/কেএইচকে