মিরসরাইয়ে বাবার শোকে ছেলের মৃত্যু

মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ০৭:৩০ এএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে বাবার মৃত্যুশোকে দুইদিনের মাথায় ছেলের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার ওয়াহেদপুর ইউনিয়নের নিজামপুর ফরফরিয়া এলাকার মুহুরি বাড়িতে এ ঘটনা ঘটেছে। বাবা-ছেলের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জানা গেছে, গত রোববার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ওয়াহেদপুর ইউনিয়নের ফরফরিয়া এলাকার হতদরিদ্র রিকশাচালক নুরুল আবছার মারা যান। এর আগে আরও দুইবার স্ট্রোক করেন তিনি। বাবা মারা যাওয়ায় শোকে ভেঙে পড়ে নুরুল আবছারের ছোট ছেলে ইমাম হোসেন (১৭)। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তার বুকে ব্যথা উঠায় মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত্য ঘোষণা করেন।

একই এলাকার বাসিন্দা মো. নুর উদ্দিনন জানান, হত দরিদ্র রিকশাচালক নুরুল আবছার রিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ৫ সদস্যের পরিবার চলতো তার উপার্জিত আয় দিয়ে। এক মেয়ে বিয়ে দিয়েছে। দুই ছেলে স্কুলে পড়াশোনা করে। তিনি দুইবার হার্ট অ্যাটাক করেন। কিন্তু টাকার অভাবে চিকিৎসা করতে পারেননি। গত রোববার তিনি মারা যান। বাবা মারা যাওয়ার দুইদির পর ছোট ছেলে ইমাম হোসেন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে।

ইমাম সরকারহাট নজর আলী রূপজান উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণির ছাত্র। বুধবার সকাল ১০টায় বুজর্গ উমেদ নগর জামে মসজিদের সামনে ইমাম হোসেনের জনাজা অনুষ্ঠিত হবে।

ওয়াহেদপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সালাউদ্দিন সেলিম বলেন, বাবার মৃত্যুর দুইদিনের মাথায় ছেলের মৃত্যু খুবই হৃদয়বিদারক। শুনে খুব খারাপ লাগছে। আল্লাহ ওই পরিবারকে শোক সইবার শক্তি দিন।

