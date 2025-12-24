  2. দেশজুড়ে

চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতিতে নতুন নেতৃত্ব

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চুয়াডাঙ্গা
প্রকাশিত: ০৯:৪৩ এএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি নাজমুল হক স্বপন, সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম সনি, অপরদিকে বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি চুয়াডাঙ্গা ইউনিটের সভাপতি রফিকুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক হুসাইন মালিক (বাম থেকে)।

ঐতিহ্যবাহী দুই সাংবাদিক সংগঠন চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাব ও বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি, চুয়াডাঙ্গা জেলা ইউনিটের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের ২০২৬–২০২৭ সম্পন্ন হয়েছে। এতে চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন স্থানীয় দৈনিক সময়ের সমীকরণের প্রধান সম্পাদক নাজমুল হক স্বপন ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে প্রথম আলোর প্রতিনিধি শাহ আলম সনি নির্বাচিত হয়েছেন।

অপরদিকে বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি চুয়াডাঙ্গা ইউনিটের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন এনটিভির প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন জাগো নিউজের প্রতিনিধি হুসাইন মালিক।

মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) রাতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ সরোয়ার বাবু আনুষ্ঠানিকভাবে এ ফলাফল ঘোষণা করেন। এসময় নির্বাচন কমিশনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ও নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালের সরকারি কৌঁসুলি (স্পেশাল পিপি) অ্যাডভোকেট এম এম শাহজাহান মুকুল এবং জেলা জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের আহ্বায়ক জ্যেষ্ঠ আইনজীবী অ্যাডভোকেট আ স ম আব্দুর রউফ।

নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাব থেকে নাজমুল হক স্বপন–শাহ আলম সনি এবং বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি চুয়াডাঙ্গা ইউনিট থেকে রফিকুল ইসলাম–হুসাইন মালিক পরিষদ মনোনয়নপত্র উত্তোলন করে। কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় ও নির্বাচন কমিশন কর্তৃক উভয় সংগঠনের মোট ২৬ জন প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা সবাইকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের অন্যান্য পদে নির্বাচিতরা হলেন- সহ-সভাপতি রফিক রহমান (এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজ), সহ-সাধারণ সম্পাদক জহির রায়হান সোহাগ (স্টার নিউজ ও দৈনিক বাংলা), অর্থ সম্পাদক জামান আখতার (বাংলাদেশ প্রতিদিন ও নিউজ২৪), প্রচার-প্রকাশনা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মাহফুজ মামুন (সময় টিভি), ক্রীড়া সম্পাদক খাইরুজ্জামান সেতু (দেশ টিভি), দপ্তর সম্পাদক মফিজুর রহমান (আমার দেশ)।

কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন- সরদার আল আমিন (দৈনিক মাথাভাঙ্গা ও বাংলাভিশন), রাজীব হাসান কচি (আজকের খাসখবর, জনকণ্ঠ ও চ্যানেল আই), আশরাফুল হক বিপুল আশরাফ (আজকের চুয়াডাঙ্গা ও এসএ টিভি), ফাইজার চৌধুরী (মাছরাঙা টিভি ও রেডিও টুডে) এবং রিফাত রহমান (বণিক বার্তা ও জিটিভি)।

বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি চুয়াডাঙ্গা ইউনিটের অন্যান্য পদে নির্বাচিতরা হলেন- সহ-সভাপতি মো. পলাশ উদ্দিন (বিজয় টিভি), সহ-সাধারণ সম্পাদক শামীম রেজা (দৈনিক সকালের সময়), অর্থ সম্পাদক আলমগীর কবির শিপলু (দৈনিক জবাবদিহি), প্রচার-প্রকাশনা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মশিউর রহমান (মানবজমিন), ক্রীড়া সম্পাদক শামসুজ্জোহা রানা (দৈনিক জনবাণী), দপ্তর সম্পাদক সনজিত কর্মকার (দৈনিক নয়া শতাব্দী)।

কার্যনির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন- মিজানুল হক মিজান (দৈনিক দিনকাল ও দি নিউ নেশন), মো. খাইরুল ইসলাম (দৈনিক বর্তমান বাংলা), মো. আজাদ হোসেন (এশিয়ান টিভি ও প্রতিদিনের সংবাদ), এফ এ আলমগীর (দৈনিক সংগ্রাম ও বাংলাদেশ বার্তা) এবং মো. আশরাফুল আলম (দৈনিক দেশের বাণী)।

গত ১৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ্যাডভোকেট মারুফ সরোয়ার বাবু চুয়াডাঙ্গা জেলায় কর্মরত সাংবাদিকদের এই দুই শীর্ষ সংগঠনের নির্বাচনি তফসিল ঘোষণা করেন। তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশনে অন্যরা ছিলেন অ্যাডভোকেট এম এম শাহজাহান মুকুল, অ্যাডভোকেট আ স ম আব্দুর রউফ ও অ্যাডভোকেট মো. আহসান আলী।

হুসাইন মালিক/এমএন/এএসএম

