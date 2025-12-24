কুমিল্লায় বই খুলে অনার্স পরীক্ষা দেওয়ার ঘটনা তদন্তে কমিটি

কুমিল্লায় বই খুলে অনার্স পরীক্ষা দেওয়ার ঘটনা তদন্তে কমিটি
কুমিল্লা সদর দক্ষিণে ফাজিল স্নাতক (অনার্স) পরীক্ষায় শিক্ষকের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে বই-খাতা খুলে পরীক্ষার হলে লিখছেন শিক্ষার্থীরা, জাগো নিউজে এই সংবাদ প্রকাশের পর তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। সাত কার্যদিবসের মধ্যে তাদের তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বিকেলে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার সৈয়দ মো. তৈয়ব হোসেনকে আহ্বায়ক করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এই কমিটি গঠন করেন।
কুমিল্লা সদর দক্ষিণের ইউএনও সুজন চন্দ্র রায় জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তদন্ত কমিটির অপর দুই সদস্য হলেন, সদর দক্ষিণ উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. শামীম ইকবাল ও উপজেলা আইসিটি অফিসার রিয়াজ উদ্দিন।
আরও পড়ুন;
কুমিল্লায় বই খুলে অনার্স পরীক্ষা দেওয়ার ভিডিও ভাইরাল
এর আগে প্রকাশ্যে বই-খাতা খুলে পরীক্ষার খতায় লেখার শিক্ষার্থীদের ২ মিনিট ২৭ সেকেন্ডের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়। ভিডিওটি জাগো নিউজের প্রতিবেদকের নজরে এলে তিনি অনুসন্ধানে নামেন। অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে ভাইরাল ভিডিওটি কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার পিপুলিয়া ইসলামিয়া কামিল মাদরাসার। ওই মাদরাসায় ফাজিল স্নাতক (অনার্স) প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের পরীক্ষা চলছে।
রোববার (২১ ডিসেম্বর) প্রথম ও তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ওই পরীক্ষায় ৪৪ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন। তারা সবাই ওই মাদরাসারই শিক্ষার্থী। নিজ মাদরাসায় পরীক্ষা কেন্দ্র হওয়ায় শিক্ষকরাই বই খুলে পরীক্ষার খাতায় লেখার সুযোগ করে দেন।
এ বিষয়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার সৈয়দ মো. তৈয়ব হোসেন বলেন, তদন্ত কমিটির নোটিশ পেয়েছি। আগামীকাল তিনজন বসে অক্ষধ্যকে নোটিশের পর ৭ কর্মদিবসের মধ্যেই তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে।
জাহিদ পাটোয়ারী/এমএন/এএসএম