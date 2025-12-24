মেহেরপুরে স্কুলের গ্রিল কেটে ২ লাখ টাকা চুরি
জানালার গ্রিল কেটে মেহেরপুরের গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ অফিসের আলমারি থেকে প্রায় দুই লাখ টাকা চুরি হয়েছে। বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) ভোর ৪টার দিকে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি অফিস কক্ষ থেকে নগদ টাকা ও মূল্যবান কাগজপত্র নিয়ে যায়। অফিস কক্ষের সিসিটিভি ক্যামেরায় এ দৃশ্য ধরা পড়েছে।
প্রতিষ্ঠানটির প্রধান শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল জানান, অজ্ঞাত এক ব্যক্তি জানালার গ্রিল ভেঙে প্রধান শিক্ষকের অফিস কক্ষে প্রবেশ করে। এসময় আলমারির তালা ভেঙে নগদ ১ লাখ ৮৫ হাজার টাকা ও মূল্যবান কাগজপত্র নিয়ে পালিয়ে যায়। বিষয়টি পুলিশ ও প্রশাসনে জানানো হয়েছে।
এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস জানান, প্রধান শিক্ষকের অফিস কক্ষ থেকে সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। জব্দ করা হয়েছে চুরির কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি। চোর শনাক্ত করে টাকা উদ্ধারের চেষ্টা করছে পুলিশ।
আসিফ ইকবাল/এমএন/এএসএম