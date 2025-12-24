র্যাবের ধাওয়ায় গাড়িভর্তি মদ ফেলে পালালো পাচারকারীরা
কিশোরগঞ্জের ভৈরবে র্যাবের ধাওয়ায় গাড়িভর্তি বিপুল পরিমাণ ভারতীয় মদ ফেলে পালিয়ে গেছে মাদক পাচারকারীরা।
এসময় একটি গাড়ি থেকে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের এক হাজার ৬৪৮ বোতল মদ উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার মদের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৫৪ লাখ টাকা বলে জানিয়েছে র্যাব।
মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) রাতে ভৈরব উপজেলার ভৈরবপুর উত্তরপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
র্যাব সূত্রে জানা যায়, একটি বড় মদের চালান ঢাকার দিকে পাচার করা হবে, এমন তথ্যের ভিত্তিতে র্যাব ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের নাটাল মোড়ে একটি চেকপোস্ট স্থাপন করে তল্লাশি কার্যক্রম শুরু করে। এসময় সন্দেহভাজন একটি গাড়ি দ্রুতগতিতে চেকপোস্টে আসে। গাড়িটিকে থামার সংকেত দেওয়া হলেও চালক তা অমান্য করে পালানোর চেষ্টা করে। র্যাব সদস্যরা গাড়িটিকে ধাওয়া করলে একপর্যায়ে চালকসহ দুজন ব্যক্তি গাড়িটি একটি গ্রামের ভেতরে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।
এ বিষয়ে ভৈরব র্যাব ক্যাম্পের কমান্ডার সিনিয়র সহকারী এএসপি তপন সরকার জানান, অভিযানে পরিত্যক্ত গাড়িটি র্যাব ক্যাম্পে এনে তল্লাশি চালিয়ে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ১ হাজার ৬৪৮ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।
রাজীবুল হাসান/এমএন/এমএস