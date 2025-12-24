  2. দেশজুড়ে

রাতে বিশেষ ট্রেনে পঞ্চগড় থেকে ঢাকায় আসবেন বিএনপি নেতা-কর্মীরা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০১:২৬ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দীর্ঘদিন পর দেশে ফিরছেন। এতে দলীয় নেতাকর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। তাকে এক নজর দেখার জন্য নেতাকর্মী ও সমর্থকদের অনেকেই ছুটছেন ঢাকা অভিমুখে।

পঞ্চগড়ের বিভিন্ন এলাকা থেকে কমপক্ষে পাঁচ হাজার নেতাকর্মী ঢাকার উদ্দেশে যাত্রার প্রস্তুতি নিয়েছেন বলে দলীয় নেতাকর্মীরা জানিয়েছেন। এজন্য বাস মিনিবাসের পাশাপাশি বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বুধবার রাতের স্পেশাল ট্রেনে চারটি বিশেষ বগি (কোচ) ভাড়া করা হয়েছে। ট্রেনটি বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) রাত ৮টা ১০ মিনিটে পঞ্চগড় থেকে ছেড়ে যাবে। বৃহস্পতিবার ভোর ৬টার দিকে ঢাকার কমলাপুর রেল স্টেশনে ট্রেনটি পৌঁছাবে বলে জানা গেছে।

দলটির একাধিক সূত্র জানায়, ২৫ ডিসেম্বর (বৃহস্পতিবার) ঢাকায় আয়োজিত কর্মসূচিতে অংশ নিতে নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা দিয়েছে। এজন্য জেলা বিএনপির উদ্যোগে পঞ্চগড়-ঢাকা একটি স্পেশাল ট্রেনের চারটি বগি ভাড়া করা হয়েছে। পাশাপাশি পাঁচটি বড় বাস ও শতাধিক মাইক্রোবাসে করে নেতাকর্মীরা ঢাকায় যাবেন। সব রকম শৃঙ্খলা বজায় রেখে এবং যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে বিশেষ প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে দলীয়ভাবে।

জেলা সদরসহ তেঁতুলিয়া, আটোয়ারী, বোদা ও দেবীগঞ্জ উপজেলার বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা পৃথকভাবে ঢাকার পথে রওনা করেছেন। প্রথম সারির বেশ কিছু নেতাকর্মী ব্যক্তিগত উদ্যোগে আগেই ঢাকায় পৌঁছে গেছেন। তারা সেখানে তাদের আত্মীয়স্বজনের বাড়ি অথবা বিভিন্ন হোটেলে অবস্থান করছেন বলেও জানা গেছে।

জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক রোকনুজ্জামান জাপান মোবাইল ফোনে বলেন, আমরা মঙ্গলবার রাতেই ঢাকায় চলে এসেছি। এখানে অনেক ভিড় হবে। দেখা করতে পারবো কি না জানি না। তবে দূর থেকে হলেও আমাদের আবেগের জায়গা থেকে দেশনায়ক তারেক রহমানকে এক নজর দেখার জন্যই ছুটে এসেছি।

পঞ্চগড় পৌর বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন রনিক বলেন, বুধবার রাতের একটি স্পেশাল ট্রেনের চারটি বগি ভাড়া নেওয়া হয়েছে। জেলার দুইটি সংসদীয় আসন থেকে ৫ হাজারের বেশি মানুষ রওনা করছি। সারা দেশ থেকেই দলীয় নেতাকর্মী ও সমর্থকরা আসছেন। যদি এক নজর দেখতে পাই, তাহলে কষ্ট করে আসাটা সার্থক হবে।

জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাহিরুল ইসলাম কাচ্চু বলেন, শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে ঢাকা যাওয়া-আসার জন্য পাঁচটি বড় বাস এবং স্পেশাল ট্রেনের ৪টি বগি ভাড়া করা হয়েছে। এছাড়া শতাধিক মাইক্রোবাস যাবে। অনেক নেতাকর্মী নিজ উদ্যোগে আগেই ঢাকায় চলে গেছেন। যাদের ঢাকায় আত্মীয়স্বজন আছেন, তারা সেখানে অবস্থান করছেন। অনেকে হোটেলে উঠেছেন।

সফিকুল আলম/এফএ/এমএস

