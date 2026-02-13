বরিশালের সব আসনেই এগিয়ে বিএনপি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরিশালের ৬টি সংসদীয় আসনেই বিএনপির প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন। সন্ধ্যার পর থেকেই বেসরকারিভাবে পাওয়া ফলাফল থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিরতিহীন ভাবে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত জেলার ৮৩৩টি ভোট কেন্দ্রে ভোটাররা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে।
এতে বরিশাল-১ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী জহির উদ্দিন স্বপন, বরিশাল-২ আসনে এস সরফুদ্দিন আহম্মেদ সান্টু, বরিশাল-৩ আসনে জয়নুল আবেদিন, বরিশাল-৪ আসনে রাজিব আহসান, বরিশাল-৫ আসনে মজিবর রহমান সরোয়ার ও বরিশাল-৬ আসনে আবুল হোসেন বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছেন।
এইচআরএস/এমএসএম