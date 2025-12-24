শাজাহান খানের বাড়ি পাহারা দেওয়ায় যুবদল নেতার পদ স্থগিত

শাজাহান খানের বাড়ি পাহারা দেওয়ায় যুবদল নেতার পদ স্থগিত
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য সাবেক নৌপরিবহন মন্ত্রী শাজাহান খান ও তার ভাইদের বাড়ি-ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পাহারা দেওয়ায় জেলা যুবদল নেতা ফারুক হোসেন বেপারীর পদ স্থগিত করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) রাতে যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ-দপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূইয়ার স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
ফারুক হোসেন বেপারী মাদারীপুর জেলা যুবদলের আহ্বায়ক পদে ছিলেন। এর আগে সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে গত রোববার (২১ ডিসেম্বর) তাকে তিনদিনের সময় দিয়ে কারণ দর্শানো নোটিশ (শোকজ) দেওয়া হয়।
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মাদারীপুর জেলা যুবদলের আহ্বায়ক ফারুক হোসেন বেপারীর প্রাথমিক সদস্যসহ সকল পর্যায়ের পদ স্থগিত করা হলো। যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম নয়ন ইতোমধ্যে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছেন।
স্থানীয় নেতাকর্মীরা জানান, ওসমান হাদিকে হত্যার প্রতিবাদে গত শনিবার (২০ ডিসেম্বর) মাদারীপুরের বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ মিছিল ও গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন গ্রুপে আওয়ামী লীগ নেতা শাজাহান খানের বাড়ি ও তার ভাইদের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সামনে ঘেরাও করার কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেন। পরে মাদারীপুর শহরের চাঁনমারি মসজিদের সামনে শাজাহান খানের দশতলা ভবনসহ তার ভাইদের চারটি বাড়ি, আবাসিক হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও পেট্রোল পাম্পে কোনো ধরনের সহিংসতা যেন না হয় এজন্য অর্ধশত কর্মী নিয়ে শনিবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত পাহারা দেন ফারুক। তাদের এ কার্যক্রমের একাধিক ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে সমালোচনার সৃষ্টি হয়।
পরে এ ঘটনা গত রোববার (২১ ডিসেম্বর) কেন্দ্রীয় যুবদলের নজরে এলে তাৎক্ষণিক ফারুক হোসেন বেপারীকে কারণ দর্শানো নোটিশ দেওয়া হয়। সেই নোটিশে তিনদিনের মধ্যে যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি আব্দুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম নয়নের সামনে উপস্থিত হয়ে তাকে ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়। এরপর ব্যাখ্যা শুনে সোমবার রাতে তার সব পদ স্থগিত করে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশে প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় যুবদলের সহ-দপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূইয়া।
মাদারীপুর জেলা যুবদলের আহ্বায়ক ফারুক হোসেন বেপারী বলেন, আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য দিয়ে অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। আমি দলীয় নেতাকর্মী নিয়ে প্রশাসনকে সহযোগিতা করেছি। কেন্দ্রে মিথ্যা তথ্য দিয়ে আমার সুনাম ক্ষুণ্ন করতে একটি পক্ষ এই কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত। আমি দলের স্বার্থে ছিলাম আছি ও থাকবো।
আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/এমএন/এমএস