এহসানুল হুদাকে মনোনয়ন দেওয়ায় বাজিতপুরে রেলপথ অবরোধ

প্রকাশিত: ০৩:৪৭ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
এহসানুল হুদাকে মনোনয়ন দেওয়ায় বাজিতপুরে রেলপথ অবরোধ

কিশোরগঞ্জ–৫ (নিকলী-বাজিতপুর) আসনে শেখ মজিবুর রহমান ইকবালের পরিবর্তে এহসানুল হুদাকে মনোনয়ন দেওয়ায় রেলপথ অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন ইকবাল সমর্থকরা।

বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) দুপুর থেকে বিক্ষোভ করছেন তারা।

এর আগে সোমবার (২২ ডিসেম্বর) বিকেলে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে নিজের দল বিলুপ্ত করে নেতাকর্মীদের নিয়ে বিএনপিতে যোগ দেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের চেয়ারম্যান সৈয়দ এহসানুল হুদা। বুধবার সকালে কিশোরগঞ্জ–৫ (নিকলী-বাজিতপুর) আসনে শেখ মজিবুর রহমান ইকবালকে সরিয়ে তাকে মনোনয়ন দেয় বিএনপি।

এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ইকবাল সমর্থকরা বাজিতপুরের সরারচর রেলস্টেশনে গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ এবং বিক্ষোভ শুরু করে।

গত ৪ ডিসেম্বর দ্বিতীয় ধাপে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সারাদেশের ৩৬টি আসনের সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন। ওই তালিকায় কিশোরগঞ্জ–৫ (নিকলী-বাজিতপুর) আসনে বিএনপির মনোনয়ন পান কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও বাজিতপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি শেখ মজিবুর রহমান ইকবাল।

কিশোরগঞ্জ স্টেশনমাস্টার খলিলুর রহমান বলেন, কিশোরগঞ্জ এক্সপ্রেস ভৈরব স্টেশন থেকে কুলিয়ারচর স্টেশনের দিকে যাত্রারত রয়েছে। শিডিউল বিপর্যয় হলে শুধু এই ট্রেনেরই হবে। এছাড়া আজ এ লাইনে অন্য কোনো ট্রেন চলাচলের সূচি নেই।

