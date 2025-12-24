  2. দেশজুড়ে

বিশ্বের ইতিহাসে নুরের মতো নির্যাতিত জাতীয় নেতা খুব কমই আছে: বাবা

প্রকাশিত: ০৯:০০ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের বাবা ইদ্রিস হাওলাদার বলেছেন, ‌বিশ্বের ইতিহাসে নুরুল হক নুরের মতো নির্যাতিত জাতীয় নেতা খুব কমই আছে। জনগণের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে সে ঢাকার রাজপথসহ দশমিনা ও গলাচিপা উপজেলায় বহুবার হামলা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, নুর এই এলাকার সন্তান। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ট্রাক প্রতীকে ভোট দিয়ে জনগণ তাকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করে জাতীয় সংসদে পাঠাবে এমন বিশ্বাস আমাদের আছে।

পটুয়াখালী-৩ (দশমিনা-গলাচিপা) আসনে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ শেষে এসব কথা বলেন ইদ্রিস হাওলাদার।

বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে দশমিনা উপজেলা সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে মনোনয়নপত্র করেন তিনি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা উত্তর মহানগর গণঅধিকার পরিষদের সহ-সভাপতি মিজানুর রহমান হাওলাদার, পটুয়াখালী জেলা গণঅধিকার পরিষদের সাবেক সদস্য সচিব শাহ আলম শিকদার, যুগ্ম সদস্য সচিব ছাদ্দাম মৃধা, গলাচিপা উপজেলা গণঅধিকার পরিষদের আহ্বায়ক হাফিজুর রহমান মাস্টার, সদস্য সচিব জাকির হোসেন, দশমিনা উপজেলার বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আলতাফ হোসেন আকন, উপজেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি লিয়ার হোসেন হাওলাদার, সাধারণ সম্পাদক মিলন মিয়া প্রমুখ।

