নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর নির্বাচন বর্জন

নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর নির্বাচন বর্জন
নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনে এজেন্ট বের করে দেওয়া ও জাল ভোটের অভিযোগে নির্বাচন বর্জন করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক মো. রেজাউল করিম।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে সোনারগাঁয়ের মেঘনা শিল্ল এলাকায় সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
বিএনপি প্রার্থী আজহারুল ইসলাম মান্নানের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ তুলে নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেন তিনি। নতুন করে নির্বাচনের দাবি জানান।
এ আসনে মোট ভোটার ৫ লাখ ৯৩ হাজার ৩৪৮। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৩ লাখ ২ হাজার ২৯০, নারী ভোটার ২ লাখ ৯১ হাজার ৫৫ এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার তিনজন।
/এমএন