ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ১০ কিলোমিটারে তীব্র যানজট
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জ অংশে প্রায় ১০ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) সকাল থেকে শুরু হওয়া এই যানজটে কাঁচপুর থেকে মোগরাপাড়া পর্যন্ত উভয় লেনে শত শত যানবাহন আটকে পড়ে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা।
জানা গেছে, আজ সকাল লাঙ্গলবন্দ ব্রিজের উপর একটি ট্রাক বিকল হওয়ার কারণে যাতায়াতকারী যানবাহন ধীর গতিতে পারাপার হচ্ছিল। বিকল ট্রাকটি সরিয়ে নেওয়া হলেও যানবাহনের বাড়তি চাপে মহাসড়কের কাঁচপুর হতে মোগরাপাড়া পর্যন্ত উভয় লেনে যানজট লেগে ভোগান্তি সৃষ্টি হয়েছে।
আব্দুল্লাহ আল আমীন নামের এক যাত্রী বলেন, আমি মদনপুর হতে গাড়িতে উঠেছি সায়দাবাদ যাওয়ার উদ্দেশে। অন্তত এক ঘণ্টা ধরে একই জায়গায় আটকে আছি।
গণমাধ্যম কর্মী এমরান হোসেন জানান, কাঁচপুর হতে মোগরাপাড়া পর্যন্ত উভয় লেনে যানজট রয়েছে। শুনেছি গাড়ি বিকল হয়েছিল।
এ বিষয়ে কাঁচপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল কাদের জিলানী জাগো নিউজকে বলেন, আজ সকালে লাঙ্গলবন্দু ব্রিজে একটি মালবাহী ট্রাক বিকল হয়। ওই ট্রাকটিতে ২৭ টনের মতো মালামাল থাকায় ট্রাকটি সরাতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় লেগেছে। তবে এখন যে যানজট রয়েছে এটি গাড়ির বাড়তি চাপের কারণে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ছুটে যাবে।
