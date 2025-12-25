তারেক রহমানের সংবর্ধনা
৩০০ ফিটের রূপগঞ্জ অংশে বসানো হলো ৬ এলইডি ডিসপ্লে
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রৃত্যাবর্তনকে স্মরণীয় করে রাখতে রাজধানী ও এর আশপাশের এলাকায় ব্যাপক প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে বিএনপি। বিশেষ করে ৩০০ ফিট এলাকার আগত হাজারো নেতাকর্মীদের জন্য রূপগঞ্জ অংশে স্থাপন করা হয়েছে ৬টি বিশাল এলইডি ডিসপ্লে।
দলীয় নেতাকর্মীরা জানিয়েছে, তারেক রহমানকে দেখার ও তার বক্তব্য শোনার সুবিধার্থে পুরো রাজধানীজুড়ে কয়েকশ এলইডি ডিসপ্লে এবং প্রায় ৯০০ মাইক স্থাপন করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে রূপগঞ্জের নীলা মার্কেট থেকে মূল সভামঞ্চ পর্যন্ত রাস্তায় ৬টি বড় ডিসপ্লে বসানো হয়েছে। যারা ভিড়ের কারণে মূল মঞ্চের কাছে পৌঁছাতে পারবেন না, তারা যেন রাস্তায় দাঁড়িয়েই প্রিয় নেতার বক্তব্য শুনতে ও তাকে দেখতে পারেন, সেজন্যই এই ব্যবস্থা।
বগুড়ার শাহজাহানপুর গাবতলী উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ হারিস উদ্দিন হারেজ বলেন, সারাদেশ থেকে আসা বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী ইতোমধ্যে সভাস্থল লোকারণ্য করে ফেলেছে। কাল সকালে যারা আসবেন, তারা দূরে থেকেও এই ডিসপ্লের মাধ্যমে নেতার বক্তব্য শুনতে পারবেন। এটি খুবই সময়োপযোগী কাজ হয়েছে।
রূপগঞ্জ থেকে আসা বিএনপি নেতা বিল্লাল হোসেন ও তৃণমূল কর্মী আব্দুল মজিদ জানান, উপস্থিতির দিক থেকে অতীতের সব রেকর্ড ভাঙার অপেক্ষায় আজ ৩০০ ফিট। মঞ্চের কাছে যাওয়ার সুযোগ না থাকলেও বড় পর্দায় নেতাকে সরাসরি দেখার সুযোগ পেয়ে কর্মীরা বেশ উচ্ছ্বসিত।
বিএনপি নেতাদের দাবি, তারেক রহমানের এই প্রত্যাবর্তন বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। প্রায় অর্ধকোটি মানুষের সমাগম হতে পারে— এমনটি মাথায় রেখেই জেলা-উপজেলা থেকে আসা বাস, ট্রাক ও মাইক্রোবাসের জন্য বিশাল এলাকাজুড়ে পার্কিং ও অবস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।
