ভৈরবে সাড়ে ৮ হাজার পিস ইয়াবাসহ দুই বোন আটক

ভৈরবে সাড়ে ৮ হাজার পিস ইয়াবাসহ দুই বোন আটক
কিশোরগঞ্জের ভৈরবে ৮ হাজার ৫শ ৮০ পিস ইয়াবাসহ দুই বোনকে আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ভৈরবপুর এলাকার সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতু সংলগ্ন নাটাল মোড় এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।
আটককৃতরা হলেন, মাদারীপুর জেলার শিবচর থানার চরবহেরাতলা বড় বহেরাতলা গ্রামের মৃত মজিবর ফরাজী মেয়ে ফয়জুরি আক্তার পলি (২৯) ও মোসা. শিউলী বেগম (৩৮)।
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ভৈরব সার্কেল সূত্রে জানা যায়, নিয়মিত মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে টোল প্লাজার সামনে একটি লেগুনায় তল্লাশি চালানো হয়। এসময় লেগুনার ভেতরে থাকা ওই দুই নারীর গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে তাদের আটক করা হয়। পরে দেহ তল্লাশি করে বিশেষ কায়দায় রাখা ৮ হাজার ৫শ ৮০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ভৈরব সার্কেলের পরিদর্শক চন্দন গোপাল সুর জানান, সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে মাদক নিয়ে সড়কপথে পাচারের সময় তাদের হাতেনাতে আটক করা হয়েছে। আটককৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ভৈরব থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে।
রাজীবুল হাসান/কেএইচকে