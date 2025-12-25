চৌরাস্তা থেকে টঙ্গী পর্যন্ত ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক যানবাহনশূন্য
গাজীপুর মহানগরীর চান্দনা চৌরাস্তা থেকে ঢাকার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক কার্যত যানবাহন শূন্য হয়ে পড়েছে। ঢাকাসহ দক্ষিণ দিকে গন্তব্যগামী যাত্রীরা বিকল্প উপায়ে অটোরিকশাসহ অন্যান্য ছোট ছোট যানবাহনে ঢাকার দিকে যাচ্ছেন।
এছাড়া রাজধানী ঢাকায় প্রবেশের জন্য ভোগড়া বাইপাস থেকে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে দিয়ে ৩০০ ফিটের দিকে অনেক যানবাহন যেতে দেখা গেছে।
অনেকেই আশুলিয়া ও কালিয়াকৈরের চন্দ্রা হয়ে মিরপুর বেড়িবাঁধ দিয়ে ঢাকায় প্রবেশ করছেন বলে জানা গেছে।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) সকাল আটটার দিকে গাজীপুর ভোগড়া বাইপাস মোড় এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে, অসংখ্য যাত্রী ঢাকার দিকে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন। তারা কোনো যানবাহন না পেয়ে অটোরিকশা এবং অন্যান্য বিকল্প ছোট ছোট যানবাহন দিয়ে ঢাকার দিকে যাচ্ছেন।
বলাকা পরিবহনের চালক কামাল হোসেন জানান, আজ ঢাকায় কোনো যানবাহন প্রবেশ করছে না। বিমানবন্দর থেকে কুড়িল ব্রিজ পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য হয়ে যাওয়ায় ওই এলাকা দিয়ে বাস নিয়ে ঢাকায় যাওয়া যাচ্ছে না। যার কারণে বাস বন্ধ রাখা হয়েছে।
এদিকে উত্তরাঞ্চল থেকে ঢাকাগামী যানবাহনগুলো গাজীপুর চান্দনা চৌরাস্তা এবং ভোগড়া বাইপাস এলাকার বিভিন্ন সড়কের পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।
মানুষের প্রচণ্ড চাপের কারণে বিমানবন্দর হয়ে ঢাকার দিকে যাওয়ার রাস্তা কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এসব দূরপাল্লার বাসসমূহ ঢাকায় প্রবেশ করছে না বলে জানিয়েছেন শৌখিন পরিবহনের চালক ইব্রাহিম হোসেন।
গাজীপুর মেট্রোপলিটন বাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হারুন অর রশিদ জানান, পরিবহনগুলো নিজেরাই ঢাকার দিকে যাচ্ছে না। বিমানবন্দর হয়ে ঢাকার দিকে মানুষের প্রচণ্ড চাপ থাকার কারণে যানজটের আশঙ্কায় তারা আপাতত পরিবহন চালানো বন্ধ রেখেছেন। তবে বিকল্প উপায়ে অনেক যানবাহন ঢাকার দিকে যাচ্ছে।
আমিনুল ইসলাম/এফএ