  2. দেশজুড়ে

দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আজ রাজশাহীতে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি রাজশাহী
প্রকাশিত: ১১:১৩ এএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আজ রাজশাহীতে

তীব্র শীতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে রাজশাহীর জনজীবন। বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) রাজশাহী আবহাওয়া অফিসে চলতি মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১০ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এটিই আজ দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।

রাজশাহী আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম এসব তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, উত্তরাঞ্চলে শীতের প্রভাব ক্রমেই বাড়ছে। আগামী কয়েক দিন রাতের তাপমাত্রা আরও কমতে পারে। সকালের দিকে কুয়াশা অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

তিনি বলেন, রাজশাহীতে আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। আজ তাপমাত্রা ছিল ১০ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সকাল ৬টায় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল শতভাগ।

এদিকে তীব্র শীত ও কুয়াশার কারণে রাজশাহী মহানগর ও আশপাশের এলাকায় জনজীবনে নেমে এসেছে ভোগান্তি। ভোরের দিকে ঘন কুয়াশার কারণে সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। মহাসড়কে দূরপাল্লার যানবাহন ধীরগতিতে চলাচল করায় যাত্রীদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। শীতার্ত মানুষের কষ্টও বেড়েছে।

নগরীর সাহেববাজার এলাকায় কথা হয় রিকশাচালক আব্দুল মালেকের সঙ্গে। তিনি বলেন, ভোরে বের হতে খুব কষ্ট হয়। হাত-পা অবশ হয়ে আসে, যাত্রীও কম।

রাজশাহী স্টেশনে থাকা পথশিশু অসীম জানায়, শীতের কাপড় ঠিকমতো নেই। রাতে ঘুমাতে কষ্ট হয়, সকালে বের হওয়া আরও কঠিন।


সাখাওয়াত হোসেন/এফএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।