নেতাকে একনজর দেখতে পেলেই কষ্ট আর থাকবে না
১৭ বছর পর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করে সারাদেশের বিএনপি নেতাকর্মীদের মাঝে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস বিরাজ করছে। নেতাকে বরণ করতে দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলাসহ তৃণমূল থেকে অর্ধ কোটি লোকের সমাগম হতে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে হাজার হাজার নেতাকর্মী সভাস্থলে এসে পৌঁছেছেন।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে।
তারেক রহমানকে দেখার জন্য নরসিংদী থেকে এসেছেন জাহিদুল ইসলাম।
তিনি বলেন, কাঞ্চন ব্রিজ থেকে সংবর্ধনা কেন্দ্রে হেঁটে এসেছি। প্রিয় নেতাকে একনজর দেখলেই আমাদের কষ্ট আর থাকবে না। তবে জনস্রোতের কারণে মঞ্চের কাছে হয়তো যাওয়া যাবে না।
এছাড়া সমাবেশ কেন্দ্র করে সারাদেশ থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উৎসবমুখর পরিবেশে সমাবেশস্থলে যোগ দিচ্ছেন। নেতাকর্মীদের পরনে রঙিন টি-শার্ট। সঙ্গে রয়েছে ঢাকঢোল, ব্যানার ফেস্টুন ও জাতীয় পতাকা এবং দলীয় পতাকা। সবমিলিয়ে পুরো কাঞ্চন সেতুর পশ্চিমপাড় থেকে মঞ্চ এলাকাজুড়ে উৎসবের আমেজ তৈরি হয়েছে। এছাড়া মঞ্চের চারদিকে কঠোর নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে।
গাজীপুর থেকে এসেছেন তৃণমূল কর্মী মোহাম্মদ নাহারুল ইসলাম।
তিনি বলেন, ১৭ বছর পর প্রিয় নেতা তারেক রহমান দেশে আসছেন তাকে দেখার জন্যই এখানে এসেছি। গাজীপুর থেকে ভোরে রওনা দিয়ে ৯টায় নীলা মার্কেট এলাকায় এসে পৌঁছেছি। সেখান থেকে হেঁটেই সভা মঞ্চের দিকে যাচ্ছি।
রূপগঞ্জ থানা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জাকির হোসেন বলেন, তারেক রহমানের আগমন কেন্দ্র করে উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে। তারেক জিয়াকে বরণ করে নেওয়ার জন্য সারাদেশের নেতাকর্মীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। আমরা আশা করছি, অর্থ কোটির বেশি লোক সমাবেশে উপস্থিত হবেন। এজন্য আমরা ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছি। কাঞ্চন ব্রিজ থেকে সভামঞ্চ পর্যন্ত ১২ কিলোমিটার সড়ক জুড়েই মানুষের ঢল নেমেছে।
