ঢাকা-চট্টগ্রাম ও সিলেট মহাসড়কে তীব্র যানজট

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)
প্রকাশিত: ১১:৩৬ এএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
দীর্ঘ ১৭ বছর নির্বাসিত থেকে দেশে ফিরছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তার প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে সংবর্ধনা দিতে ঢাকামুখি হয়েছেন হাজার হাজার নেতাকর্মী। এতে ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র যানজট।

বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) সকালে মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জ অংশে এ চিত্র চোখে পড়েছে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সাইনবোর্ড হতে মদনপুর এবং ঢাকা-সিলেট মহাসড়ককে কাঁচপুর থেকে রূপগঞ্জের তারাবো পর্যন্ত তীব্র যানজট লেগে জনভোগান্তি সৃষ্টি হয়েছে। এই দুই সড়কের ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে যানবাহন থেমে থেমে পারাপার হলেও সিলেট মহাসড়কে একই স্থানে দীর্ঘক্ষণ আটকে রয়েছে। ফলে মানুষের কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে।

রহমান রিপন নামের এক ব্যক্তি বলেন, আমি মৌচাক থেকে মদনপুর যাবার উদ্দেশ্যে বের হয়েছি। মাত্র ১০ মিনিটের রাস্তায় একঘণ্টা ও যেতে পারিনি।

আশরাফুল আলম নামের বিএনপির এক সমর্থক জানিয়েছেন, আমার নেতাকে এক ঝলক দেখা এবং তার ভাষণ শোনার আগ্রহে কাজকর্ম রেখে পূর্বাচলের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। রাস্তায় অনেক যানজট থাকাতে আটকে আছি।

শিমরাইল হাইওয়ে পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ জুলহাস উদ্দিন জানান, মূলত ঢাকা-সিলেট সড়কে গাড়ির বাড়তি চাপ থাকায় এ যানজট হয়েছে। ঢাকা চট্টগ্রাম-মহাসড়কে থেমে থেকে পারাপার হচ্ছে। আমরা সড়কেই আছি।

বক্তব্যের জন্য কাঁচপুর হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল কাদের জিলানীকে একাধিকবার ফোন করা সত্ত্বেও তিনি কল রিসিভ করেননি।

