জাতীয় পার্টির প্রার্থী হলেন দশ টাকায় ইলিশ দেওয়া রায়হান জামিল
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফরিদপুর-৪ (ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন) আসন থেকে জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থী হয়েছেন ফরিদপুরের আলোচিত রায়হান জামিল।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে দলীয়ভাবে তার প্রার্থিতা চূড়ান্ত হওয়ার বিষয়টি তিনি নিজে নিশ্চিত করেন।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও দীর্ঘদিনের সামাজিক কর্মকাণ্ডের কারণে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে তাকে প্রার্থী করা হয়। দীর্ঘদিন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রচার প্রচারণা চালালেও শেষমেশ তিনি জাতীয় পার্টির ব্যানারে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।
বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করে ফরিদপুর-৪ আসনের জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থী রায়হান জামিল বলেন, জনগণের আস্থাই আমার শক্তি। নির্বাচিত হলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও অবকাঠামো উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেবো।
মুফতি রায়হান জামিল দীর্ঘদিন ধরে ফরিদপুর-৪ আসনে সমাজসেবা ও মানবিক কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিচিত মুখ। গত ১৭ সেপ্টেম্বর ১০ টাকায় ইলিশ মাছ, ৩০ নভেম্বর ১ টাকা কেজি দরে গরুর মাংস এবং ১১ জুলাই ২ টাকা কেজি দরে চাল বিতরণের মতো ব্যতিক্রমী উদ্যোগের মাধ্যমে তিনি ব্যাপক আলোচনায় আসেন। পাশাপাশি নির্বাচনি গেট ও ব্যানার ভাঙচুরের প্রতিবাদে ঝাড়ু হাতে মিছিল এবং গভীর রাতে দরিদ্র মানুষের ঘরে ঘরে তার এক বস্তা চাল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় বাজার পৌঁছে দেওয়ার ঘটনাও জনমনে ব্যাপক সাড়া ফেলে।
এন কে বি নয়ন/এফএ/এমএস