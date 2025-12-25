সংবর্ধনায় যাওয়ার পথে কুমিল্লায় দুর্ঘটনায় আহত বিএনপির ২৫ নেতাকর্মী

সংবর্ধনায় যাওয়ার পথে কুমিল্লায় দুর্ঘটনায় আহত বিএনপির ২৫ নেতাকর্মী
কুমিল্লার লালমাইতে যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিএনপির অন্তত ২৫ নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। তারা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে সংবর্ধনা দিতে নোয়াখালী থেকে ঢাকায় যাচ্ছিলেন।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত পৌনে ২টার দিকে কুমিল্লা-নোয়াখালী আঞ্চলিক মহাসড়কের বাগমারা এলাকায় নীলাচল পরিবহনের একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এ ঘটনা ঘটে।
আহতরা সবাই নোয়াখালী-৩ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও দলের ভাইস চেয়ারম্যান বরকত উল্লাহ বুলুর সমর্থিত নেতাকর্মী। তাৎক্ষণিকভাবে তাদের নাম পরিচয় পাওয়া যায়নি।
লালমাই হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আদেল খান জানান, নোয়াখালী থেকে ঢাকাগামী যাত্রীবাহী বাসটি কুমিল্লার বাগমারা বাজার এলাকায় পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রোড ডিভাইডার ওপর উঠে যায়। এ সময় বাসাটিতে থাকা অন্তত ২৫ নেতাকর্মী আহত হয়। খবর পেয়ে দ্রুত তাদেরকে উদ্ধার করে নোয়াখালীতে ২২ জন এবং গুরুতর আহত অবস্থায় ৩ জনকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।
জাহিদ পাটোয়ারী/এফএ