ভারতে যাওয়ার সময় বেনাপোল ইমিগ্রেশনে যুবলীগ নেতা আটক

ভারতে যাওয়ার সময় বেনাপোল ইমিগ্রেশনে যুবলীগ নেতা আটক
ভারতে যাওয়ার সময় যশোরের বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশনে ময়মনসিংহের এক যুবলীগ নেতাকে আটক করা হয়েছে।
আটক যুবলীগ নেতা মো. রাসেল পাঠান ময়মনসিংহ সদর উপজেলার সংকিপাড়া গ্রামের আবদুর রাজ্জাক পাঠানের ছেলে।
ইমিগ্রেশন পুলিশ সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) সকাল ১০টার দিকে মো. রাসেল পাঠান ভারতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বেনাপোল স্থলবন্দর ইমিগ্রেশন ডেস্কে তার পাসপোর্ট জমা দেন। এসময় ইমিগ্রেশন সার্ভারে তার নাম স্টপলিস্টে পাওয়া গেলে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।
জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তিনি ময়মনসিংহ মহানগরী যুবলীগের যুগ্ম-আহ্বায়ক। তার বিরুদ্ধে ময়মনসিংহ কোতোয়ালি থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনসহ দুটি মামলা রয়েছে। এসময় তাকে আটক দেখিয়ে বেনাপোল পোর্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশন পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম শাখাওয়াত হোসেন বলেন, স্টপলিস্টে থাকা ময়মনসিংহ মহানগর যুবলীগের যুগ্ম-আহ্বায়ক রাসেল পাঠানকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে আটক করা হয়েছে। এবং তাকে বেনাপোল পোর্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
মো. জামাল হোসেন/এফএ/এএসএম