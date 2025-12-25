বান্দরবানে হোটেল শতভাগ বুকড, অতিরিক্ত গাড়ি ভাড়া আদায়ের অভিযোগ

বান্দরবানে হোটেল শতভাগ বুকড, অতিরিক্ত গাড়ি ভাড়া আদায়ের অভিযোগ
বড়দিন ও সাপ্তাহিক ছুটিতে বান্দরবানে হোটেল-মোটেল শতভাগ বুকিং হয়েছে। তবে বেশি ভাড়া আদায়ের অভিযোগ উঠেছে গাড়িচালকদের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) দুপুরে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে এই তথ্য জানা যায়।
পর্যটন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা জানান, বছরজুড়ে কম-বেশি প্রকৃতিপ্রেমী পর্যটকরা ভিড় জমান পাহাড়কন্যা খ্যাত অপরূপা বান্দরবানে। বিশেষ ছুটির দিন ও শীত মৌসুমে তা বাড়ে কয়েকগুণ। গত কয়েক বছর জেলার বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞার কারণে পর্যটক সমাগম কমে গিয়েছিল। তবে বর্তমানে সব পর্যটনকেন্দ্র ভ্রমণে কোনো প্রকার বিধিনিষেধ না থাকায় জেলায় পর্যটকের সমাগম বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ভ্রমণে এসে আবাসন নিশ্চিত করতে ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর বান্দরবান সদরের প্রায় সব হোটেলের শতভাগ কক্ষ বুকিং করেছেন ভ্রমণ প্রত্যাশীরা।
অপরদিকে সকাল থেকে পর্যটকের উপস্থিতি বেশ ভালো থাকায় বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে যেতে গাড়ির চাহিদাও বেড়েছে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কিছু গাড়িচালক নির্দিষ্ট ভাড়ার চেয়ে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করছে। ফলে আগত পর্যটকদের গুণতে হচ্ছে অতিরিক্ত টাকা।
ঢাকা থেকে বান্দরবানে ভ্রমণে আসা মো. সোহেল জানান, বন্ধু-বান্ধব মিলে ১৩ জনের একটি দল বান্দরবান ভ্রমণে আসে। সকালে নিলগিরি যেতে চাঁদের গাড়ি ভাড়া করতে কাউন্টারে এলে গাড়ি দিতে পারছিলেন না তারা। পরে হিল্টন হোটেলের সামনে দাঁড়ানো এক চালকের সঙ্গে কথা বললে তিনি ৫ হাজার টাকার ভাড়া সাড়ে ৭ হাজার টাকা দাবি করেন।
হোটেল গার্ডেন সিটির স্বত্বাধিকারী জহিরুল ইসলাম আরমান বলেন, ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বরের জন্য হোটেলের শতভাগ কক্ষ বুকিং হয়ে গেছে। মাসের আগামী দিনগুলোতেও ভালো বুকিং রয়েছে।
হোটেল স্কাই সিটির কর্মী মো. জুয়েল বলেন, তাদের হোটেলে ২৮টি রুম রয়েছে। তবে ২৫-২৬ ডিসেম্বর কোনো রুম খালি নেই।
হোটেল হিল ভিউয়ের ম্যানেজার মাসুদ পারভেজ বলেন, তাদের হোটেলে ৯৫টি রুম থাকলেও ২৫-২৬ ডিসেম্বর সব রুম বুকিং হয়ে গেছে।
হোটেল গ্র্যান্ড ভ্যালির ম্যানেজার মো. সুমন বলেন, ২৫, ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর তাদের হোটেলের সব রুম বুকড হয়ে গেছে। মাসের আগামী দিনগুলোতেও পর্যটকের ভালো সাড়া পাবেন। এনিয়ে এই মৌসুমে ভালো ব্যবসা হবে বলে প্রত্যাশা করেন তিনি।
বান্দরবান জিপ-মাইক্রোবাস মালিক সমিতির সভাপতি নাছিরুল আলম বলেন, অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এর আগেও কয়েকজন চালকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।
নয়ন চক্রবর্তী/এফএ/এমএস