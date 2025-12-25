মুন্সিগঞ্জের খ্রিষ্টান পল্লিতে উৎসবের আমেজ, সমবেত প্রার্থনা
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানের খ্রিষ্টান পল্লিতে বইছে উৎসবের আমেজ। পৌষের কনকনে শীতকে উপেক্ষা করে বড়দিন উদযাপনে মধ্যরাত থেকে শুরু হয়েছে নানা আয়োজন। রাত ১২টা ১ মিনিটে মঙ্গল প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সূচনা হয় বড়দিনের মূল আনুষ্ঠানিকতার।
তবে গেল বছর নানা কারণে উৎসবের আয়োজনে কিছুটা ভাটা পড়লেও এ বছর সব বিধি-নিষেধ আর বাঁধা ছাপিয়ে আয়োজনে এসেছে ভিন্নমাত্রা।
পাশাপাশি আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে এবার খ্রিষ্টান পল্লিতে নেওয়া হয়েছে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জানিয়েছে, বিভিন্ন পয়েন্টে অস্থায়ী সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়ে চলছে গোয়েন্দা নজরদারি।
সরজমিনে দেখা যায়, বড়দিন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) সকাল ৯ টায়, সিরাজদিখান উপজেলার কেয়াইন ইউনিয়নের শুলপুর খ্রিষ্টানপল্লি পরিণত হয়েছে। স্থানীয় খ্রিষ্টান ধর্মালম্বীদের মিলন মেলায়।
এদিন সকাল ৭টা থেকে গির্জার মঙ্গল প্রার্থনায় সমবেত হন। প্রায় দেড় হাজার খ্রিষ্টান ধর্মালম্বী মানুষ। বাহারি রঙের নতুন পোশাকে, শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই শামিল হয়েছেন এ আয়োজনে। এতে উৎসবের রঙে রঙিন হয় বড়দিন।
এছাড়া গির্জা প্রাঙ্গণে অতিথি আপ্যায়নে এবারও রাখা হয় নানা রকমের বাহারি সব পিঠা-পুলির আয়োজন। পাশাপাশি, রং তুলির আঁচড়ে, বাহারি সব নকশা আঁকা হয়েছে গির্জায়।
এদিন উপাসনালয়ে ধর্মীয় সংগীতের পাশাপাশি দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় বিশেষ প্রার্থনা করা হয়েছে বলে জাগো-নিউজকে জানিয়েছেন, চার্জের ফাদার লিংকন মিথাইল কস্তা। উৎসবমুখর ভাবে বড়দিন উদযাপনে গত এক সপ্তাহ ধরে নেওয়া হয়েছিল ব্যাপক প্রস্তুতি।
বড়দিনকে ঘিরে খ্রিষ্টান পল্লিতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুন্সিগঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার মো. মেনহাজুল আলম। তিনি বলেন, খ্রিষ্টান ধর্মালম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব নির্বিঘ্নে উদযাপন করার লক্ষ্যে সব ধরনের প্রস্তুতি রেখেছিল আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এবার সাদা পোশাকের পাশাপাশি, গোয়েন্দা সংস্থার লোকজনের নজরদারিতে ছিল পুরো খ্রিষ্টান পল্লি।
