শরীয়তপুরের ৩ আসনেই বিএনপি প্রার্থীদের চমক

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:০০ এএম, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ছবি: সাঈদ আহমেদ আসলাম, মিয়া নুরুদ্দিন আহাম্মেদ অপু, সফিকুর রহমান কিরণ

 

শরীয়তপুরের তিনটি সংসদীয় আসনেই চমক দেখিয়েছে বিএনপি প্রার্থীরা। প্রত্যেকটি আসনে অভূতপূর্ব জয় পেয়েছেন তারা।

বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) দিনগত রাতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে ফলাফল ঘোষণা শেষে তাদের বেসরকারিভাবে বিজয়ী ঘোষণা করেন জেলা রিটার্নি কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক তাহসিনা বেগম।

জেলা রিটার্নি কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্র জানায়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জেলার তিনটি আসন থেকে ১০টি রাজনৈতিক দলের দলীয় প্রতীক নিয়ে ১৭ জন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী অংশ নেয় ৪ জন। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলসমূহ হলো-বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, গণ অধিকার পরিষদ, জাতীয় নাগরিক পার্টি, বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, জনতার দল ও বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন।

নির্বাচনের ফলাফলে তিনটি আসনেই বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থীরা জয় লাভ করে। এদের মধ্যে শরীয়তপুর-১ আসনে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সাঈদ আহমেদ আসলাম। তিনি পেয়েছেন ৭৭ হাজার ৩৯৮ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী খেলাফত মজলিসের প্রার্থী জালালুদ্দিন আহমদ পেয়েছেন ৬২ হাজার ৭১৭ ভোট। ধানের শীষের প্রার্থী ১৪ হাজার ৬৮১ ভোটে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়।

শরীয়তপুর-২ আসনে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সফিকুর রহমান কিরণ। তিনি পেয়েছেন ১ লাখ ২৯ হাজার ৮১৪ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মাহমুদ হোসেন পেয়েছেন ৭০ হাজার ৮৯২ ভোট। ধানের শীষের প্রার্থী ৫৮ হাজার ৯২২ ভোটে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়।

এছাড়া শরীয়তপুর-৩ আসনে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মিয়া নুরুদ্দিন আহাম্মেদ অপু। তিনি পেয়েছেন ১ লাখ ৭৫ হাজার ১৬ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের প্রার্থী মুহাম্মদ আজাহারুল ইসলাম পেয়েছেন ৬৯ হাজার ৬৮৪ ভোট। ধানের শীষের প্রার্থী ৩৭ হাজার ৮৩২ ভোটে বেসরকারিভাবে বিজয়ী।

