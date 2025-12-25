জেলগেট থেকে আবারও গ্রেফতার আওয়ামী লীগ নেতা

জেলগেট থেকে আবারও গ্রেফতার আওয়ামী লীগ নেতা
লক্ষ্মীপুর পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি সৈয়দ আহম্মদ পাটওয়ারীকে জেলগেট থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) বিকেলে সদর মডেল থানা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। তবে কী মামলায় তাকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়েছে তা জানা যায়নি।
জেলা কারাগার ও থানা পুলিশ সূত্র জানায়, গত ১৬ সেপ্টেম্বর লক্ষ্মীপুর পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাঞ্চানগর এলাকার বাসা থেকে সৈয়দ আহম্মদকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তিনি ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট চার শিক্ষার্থী হত্যা ও পুলিশের ওপর হামলাসহ পৃথক তিনটি মামলার এজাহারভুক্ত আসামি।
লক্ষ্মীপুর জেলা কারাগারের ভারপ্রাপ্ত জেলার নুর মোহাম্মদ সোহেল বলেন, ‘উচ্চ আদালত থেকে সৈয়দ আহম্মদ জামিন পেয়েছেন। আজ কারাগার থেকে তিনি জামিনে মুক্ত হন। তবে আবার গ্রেফতার হয়েছেন কি-না তা জানা নেই।’
সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওয়াহিদ পারভেজ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, শিক্ষার্থী হত্যা মামলায় সৈয়দ আহম্মদ জামিন পেয়েছেন। তার বিরুদ্ধে আরও মামলা রয়েছে। এজন্য তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
তবে কী মামলায় তাকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়েছে তা সঠিকভাবে বলতে পারেননি ওসি।
