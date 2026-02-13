ফটিকছড়িতে বিপুল ভোটে জয়ী বিএনপির সরওয়ার আলমগীর

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:১৬ এএম, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ফটিকছড়িতে বিপুল ভোটে জয়ী বিএনপির সরওয়ার আলমগীর

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম-২ (ফটিকছড়ি) আসনে বিপুল ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন ধানের শীষের প্রার্থী সরওয়ার আলমগীর।

মঙ্গলবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাতের গণনা শেষে সংশ্লিষ্ট আসনের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা বেসরকারিভাবে ফলাফল ঘোষণা করেন।

ফলাফলে দেখা যায়, সরওয়ার আলমগীর পেয়েছেন ১ লাখ ৩৮ হাজার ৫৪৫ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াত মনোনীত দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের নুরুল আমিন পেয়েছেন ৬২ হাজার ১৬০ ভোট। সরওয়ার আলমগীর প্রায় দ্বিগুণ ব্যবধানে প্রতিদ্বন্দ্বীকে ছাড়িয়ে বিজয়ী হয়েছেন।

