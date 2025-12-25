রুহুল আমীন হাওলাদারের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

রুহুল আমীন হাওলাদারের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পটুয়াখালী-১ (দুমকি-মির্জাগঞ্জ-পটুয়াখালী সদর) আসনে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক জাতীয় পার্টির নেতা এ বি এম রুহুল আমীন হাওলাদারের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) বিকেল ৩টার দিকে পটুয়াখালী জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ের জেলা অতিরিক্ত নির্বাচন অফিসার মিজানুর রহমান খানের কাছ থেকে তার পক্ষে মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেন পটুয়াখালী জেলা জাতীয় পার্টির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মিরাজুল ইসলাম মিন্টু।
এসময় সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাকির মাহমুদ সেলিম, মাসুদ আল মামুন, দুমকি উপজেলা জাতীয় পার্টির সভাপতিসহ দলীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
রুহুল আমীন হাওলাদার দীর্ঘদিন জাতীয় পার্টির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং দলটির কো-চেয়ারম্যানসহ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে তাকে জাতীয় পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। চলমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জাতীয় পার্টির অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার কারণে তিনি দলটির মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ‘জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট’ নামের একটি রাজনৈতিক জোটে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন বলে জানা গেছে।
এ বিষয়ে এ বি এম রুহুল আমীন হাওলাদার জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমি পটুয়াখালী-১ আসন থেকেই নির্বাচন করবো। সে লক্ষ্যেই মনোনয়নপত্র উত্তোলন করা হয়েছে। আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন।’
রুহুল আমীন হাওলাদার সবশেষ ২০২৪ সালের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মহাজোটের প্রার্থী হিসেবে পটুয়াখালী-১ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। একই আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরীর পক্ষেও মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে।
মাহমুদ হাসান রায়হান/এসআর/এমএস