ফরিদপুরে গুলি-দেশীয় অস্ত্রসহ যুবক আটক
ফরিদপুরের সদরপুরে পিস্তল সদৃশ লাইটার, গুলি, দেশীয় অস্ত্র ও ইয়াবাসহ শেখ সাদী (৩২) নামে এক যুবককে আটক করেছে যৌথ বাহিনী। শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) বিকেলে উপজেলার চর কৃষ্ণপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।
আটক শেখ সাদী ওই গ্রামের মৃত আব্দুল কাদের কারীর ছেলে।
সদরপুর থানার উপ-পরিদর্শক(এসআই) মেহেদী হাসান জাগো নিউজকে বলেন, যৌথ অভিযান চালিয়ে ওই যুবককে আটক করা হয়৷ এ সময় তার কাছ থেকে একটি পিস্তল সাদৃশ্য লাইটার, দুই রাউন্ড গুলি, দুইটি রামদা ও ছোরা ও ৪২০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে সদরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল আল মামুন শাহ্ বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে দেশীয় অস্ত্র, গুলি ও ইয়াবাসহ তাকে আটক করা হয়। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
