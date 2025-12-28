চুয়াডাঙ্গার দুই সংসদীয় আসনে ৮ প্রার্থীর মনোনয়ন সংগ্রহ

চুয়াডাঙ্গার দুই সংসদীয় আসনে ৮ প্রার্থীর মনোনয়ন সংগ্রহ
চুয়াডাঙ্গার দুটি সংসদীয় আসনে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ও আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির প্রার্থীসহ মোট ৮ জন মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) তিনজন প্রার্থী আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়ন ফরম উত্তোলন করেন।
শনিবার বেলা ১১টার দিকে রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে অতিরিক্ত জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মশিউর রহমানের কাছ থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে ইসলামী আন্দোলন মনোনীত প্রার্থী জহুরুল ইসলাম এবং চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রার্থী হাসানুজ্জামান সজিব ও আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির জেলা কমিটির আহ্বায়ক আলমগীর হোসেন।
অতিরিক্ত জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মশিউর রহমান জানান, এ পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গার দুই সংসদীয় আসনে মোট ৮ জন প্রার্থী মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন। এর দুদিন আগেই মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী শরীফুজ্জামান শরীফ, স্বতন্ত্র প্রার্থী বিএনপি নেত্রী মিলিমা ইসলাম বিশ্বাস, জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত প্রার্থী জহুরুল ইসলাম।
অন্যদিকে তিনদিন আগেই চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু, জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী জেলা আমির রুহুল আমীন। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত প্রার্থী হাসানুজ্জামান সজিব ও আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির জেলা আহ্বায়ক আলমগীর হোসেন মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন শনিবার।
তিনি আরও জানান, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আগ্রহী প্রার্থীরা মনোনয়ন ফরম জমা দিতে পারবেন। মনোনয়ন ফরম সংগ্রহকালে নিজ নিজ দলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে।
২০২৫ সালের ২০ ডিসেম্বর জেলা নির্বাচন অফিস ঘোষিত চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে (সদর ও -আলমডাঙ্গা উপজেলা নিয়ে গঠিত) মোট ভোটার ৫ লাখ ৭ হাজার ৪৮১ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৫১ হাজার ৯৭১ জন এবং নারী ভোটার ২ লাখ ৫৫ হাজার ৫০৩ জন।
অন্যদিকে, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে (জীবননগর, দামুড়হুদা ও সদর উপজেলার একাংশ নিয়ে গঠিত) মোট ভোটার ৪ লাখ ৮৬ হাজার ১৯৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৪৩ হাজার ৩১ জন। নারী ভোটার ২ লাখ ৪৩ হাজার ১৬৩ জন।
