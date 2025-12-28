বরগুনায় সড়ক দুর্ঘটনায় উপজেলা কৃষকদলের সভাপতি নিহত

বরগুনায় সড়ক দুর্ঘটনায় উপজেলা কৃষকদলের সভাপতি নিহত
বরগুনার পাথরঘাটায় সড়ক দুর্ঘটনায় পাথরঘাটা উপজেলা কৃষকদলের সভাপতি মারুফ চৌধুরী (৩৫) নিহত হয়েছেন। শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) বিকেল ৩টার দিকে পাথরঘাটা-বরিশাল আঞ্চলিক সড়কের পাথরঘাটা কমিউনিটি সেন্টার সংলগ্ন সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত মারুফ চৌধুরী পাথরঘাটা প্রেসক্লাবের সদস্য ও দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার পাথরঘাটা প্রতিনিধি গোলাম মোস্তফা চৌধুরীর ছেলে।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্র জানায়, শনিবার দুপুরে বাড়িতে খাবার খেয়ে মারুফ চৌধুরী মোটরসাইকেল নিয়ে বের হন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হন। পরে স্থানীয়রা তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে পাথরঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশালে রেফার করা হয়। বরিশালে নেওয়ার পথে সন্ধ্যা ৭টার দিকে পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া এলাকায় পৌঁছালে তার মৃত্যু হয়।
এ বিষয়ে পাথরঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মংচেনলা জাগো নিউজকে বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় পাথরঘাটা উপজেলা কৃষকদলের সভাপতি মারুফ চৌধুরীর মৃত্যুর খবর শুনেছি। তবে দুর্ঘটনার সুনির্দিষ্ট কারণ এখনো জানা যায়নি। মৃতের বাড়িতে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।
